На гравців чекають як довгоочікувані сиквели, так і абсолютно нові тайтли – це ігри, які змушують гравців знемагати від нетерпіння. Редакція Games 24 зібрала одні з найбільш очікуваних ігор 2025 року.

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Grand Theft Auto VI

Мабуть, найочікуваніша гра 2025 року – і, можливо, найочікуваніша в історії ігор – Grand Theft Auto VI, як очікується, вийде якраз напередодні святкового сезону.

Вперше показана у 2023 році, нова частина легендарної серії від Rockstar була оповита таємницею, яка лише підігрівала ажіотаж фанатів. Попри відсутність конкретних деталей, гравці сподіваються на більшу та кращу версію того, за що вони вже полюбили GTA.

Якщо не буде жодних затримок, ця частина вийде наступної зими.

Трейлер GTA VI

Fable

Перезавантаження Fable від Microsoft має дебютувати у 2025 році, а вікно релізу було підтверджено під час виставки Xbox Showcase у червні.

Нова частина буде доступна на Xbox та Windows, але в останні дні з'явилися чутки про те, що Microsoft також планує випустити гру і на PS 5.

Хоча розробка натрапили на деякі труднощі, зростає впевненість у тому, що Playground Games приготувала щось особливе для своїх шанувальників. Трейлери натякають на повернення до улюбленого вигаданого світу Туманного Альбіону, і шанувальники оригінальної серії можуть розраховувати на ностальгічний, але свіжий досвід.

Fable трейлер

Marvel's Wolverine

Спочатку анонсована у 2021 році, Marvel's Wolverine натрапила на численні невдачі, включаючи масштабну хакерську атаку з вимогою викупу на Insomniac Games у 2023 році.

Атака скомпрометувала все – від концепт-арту до конфіденційних даних співробітників, погрожуючи повністю зірвати проєкт. Попри ці виклики, Insomniac повернулася на правильний шлях, і 2025 рік виглядає реалістичною датою для релізу.

Гра буде пов'язана з серією Marvel Spider-Man, і гравці можуть розраховувати на велику кількість гостросюжетних боїв з використанням пазурів.

Marvel's Wolverine трейлер

Death Stranding 2: On the Beach

Гідео Коджима повертається з продовженням Death Stranding, що вийшла у 2019 році. Унікальне бачення культового геймдизайнера перейде у гру наступного покоління.

Хоча розробка була затримана через пандемію COVID-19, Коджима використав цей час, щоб переписати окремі частини гри, включивши в неї постпандемічну перспективу.

Очікується, що Death Stranding 2: On the Beach збереже інноваційний геймплей та сюжетні елементи оригіналу, і фанати з нетерпінням чекають на її вихід у 2025 році.

Death Stranding 2: On the Beach трейлер

Beyond Good and Evil 2

Довгоочікувана Beyond Good and Evil 2 може нарешті побачити світ у 2025 році, хоча певний скептицизм серед геймерів зберігається і це цілком зрозуміло. Проєкт давно застряг у виробничому пеклі з численними затримками і трагічною смертю її креативного директора Еміля Мореля.

Однак нещодавно Ubisoft повідомила, що гра все ще в роботі. Хоча реліз у 2025 році може бути надто оптимістичним передбаченням, шанувальники оригіналу зберігають надію, що їх очікування незабаром скінчаться.

Beyond Good and Evil 2 трейлер

Avowed

Для шанувальників фентезійних рольових ігор Avowed від Obsidian Entertainment є одним з найперспективніших релізів 2025 року.

Запланована на лютий 2025 року на Xbox та ПК, ця гра запропонує пригоду від першої особи в жанрі RPG і детально промальованому світі. Хоча Avowed порівнюють із Skyrim, розробники прагнуть запропонувати більш структурований досвід із сильним акцентом на розповіді та розвитку персонажів, подібно до The Outer Worlds.

Гравці можуть розраховувати на велику кількість стратегічних боїв та захопливу сюжетну лінію.

Avowed трейлер

Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames, відома своєю роботою над серією Wolfenstein, планує випустити Indiana Jones and the Great Circle 9 грудня 2024 року.

Гра перенесе гравців у 1937 рік, слідом за Індіаною Джонсом, який розкриває давні таємниці та бореться з темними силами.

Цього разу тайтл обіцяє поєднання головоломок та екшену і переходів від першої до третьої особи. Проєкт був спершу скептично сприйнятий геймерами, однак з часом все більше гравців звернули на нього увагу, особливо після того, коли стало відомо, що гра з'явиться на PlayStation 5.

Indiana Jones and the Great Circle трейлер

Ghost of Yōtei

Продовження Ghost of Tsushima розгортається в Японії 1603 року. Нас чекає нова героїня Ацу і цілком нова історія в іншому регіоні.

Завдяки приголомшливому візуальному оформленню та поєднанню стелсу і самурайських боїв, Ghost of Yōtei обіцяє ще один епічний досвід у відкритому світі.

Хоча точна дата релізу ще невідома, очікується, що гра вийде у 2025 році і, ймовірно, стане однією з найяскравіших подій для власників PS5.

Ghost of Yōtei трейлер

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Після успіху гри Like a Dragon: Infinite Wealth, серія Like a Dragon повертається з новим спін-оффом. Ця гра розповідає про улюбленого персонажа Горо Маджіму, який опинився на гавайському острові без жодних спогадів про своє минуле.

Поєднуючи класичний геймплей beat 'em up з морськими сутичками, ця гра, що вийде 28 лютого 2025 року, неодмінно забезпечить вигадливий, надзвичайний екшн, який так полюбляють фанати серії.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii трейлер

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З цими іграми на горизонті, 2025 рік обіцяє стати неймовірним для ігрової індустрії. Кожна гра принесе геймерам захоплення, гарантуючи, що поціновувачі усіх жанрів знайдуть, на що з нетерпінням чекати в найближчі місяці, адже це далеко не увесь список очікуваних релізів.