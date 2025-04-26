Украинский шутер La Quimera отложили за день до релиза – рецензии на Metacritic беспощадны к игре

Релиз шутера La Quimera от украинской студии Reburn, сформированной из разработчиков серии Metro, отложили в последний момент, а рецензии критиков на Metacritic оставляют желать лучшего.

Кажется, что в Reburn "первый блин" таки будет комом, ведь выход футуристической игры La Quimera отложили за день до релиза, а те рецензии, что их успели опубликовать критики на портале metacritic оставляют неприятное впечатление, сообщает 24 Канал.

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Таинственное отложение и неутешительные оценки

Анонсированная всего два месяца назад La Quimera – это дебютная игра от киевской студии Reburn, которая фактически является ребрендингом 4A Games Ukraine.

Заявленная как футуристический научно-фантастический шутер, действие которого происходит в Латинской Америке 2064 года, La Quimera вызвала немалый ажиотаж среди поклонников жанра благодаря самобытному стилю и некоторой схожести на легендарную серию Crysis.

Однако, похоже, что планы Reburn пошли наперекосяк за день до релиза, поскольку выход La Quimera неожиданно перенесли. В частности, CEO студии Дмитрий Лымарь назвал "непредвиденные вызовы" основной причиной такого решения.

Трейлер игры – смотрите видео

Несмотря на это, некоторые издания все же опубликовали свои рецензии на игру и их трудно назвать хвалебными.

На момент написания материала, страница La Quimera на агрегаторе metacritic имеет два обзора от XboxEra и Wccftech и оба портала оценили украинский шутер в 40 баллов из 100 возможных.

Среди недостатков La Quimera называют короткую продолжительность (около пяти часов), "искусственную" озвучку, "пресный" сюжет и засилье багов.

Новой даты релиза шутера Reburn не назвали, но пообещали сообщить ее в социальных сетях. Надеемся, что за это время студии удастся исправить хоть что-то, чтобы релиз не стал и вовсе провальным.