Студия Revolution Software анонсировала ремастер культового квеста 1997 года Broken Sword 2: The Smoking Mirror. Обновленная игра под названием Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged получит современную графику, улучшенный звук и выйдет на ПК и консолях в начале 2026 года. В честь анонса разработчики показали первый трейлер.

Какие обновления ждут игроков?

Обновленная версия выходит вслед за ремастером первой части, который появился в сентябре 2024 года. Разработчики обещают значительные визуальные улучшения: графику высокого разрешения, детализированную анимацию персонажей и окружения, переработанное на совершенно новом уровне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

Игровой процесс также модернизировали. Ремастер получил улучшенную схему управления с полной поддержкой современных контроллеров Xbox и PlayStation, однако игроки смогут в любой момент вернуться к классической раскладке, если захотят пережить тот опыт с которым познакомились в детстве.

Среди других технических нововведений – обновленный интерфейс, встроенная система подсказок для решения головоломок и улучшенное звуковое сопровождение.

Трейлер ремастера Broken Sword 2 – смотрите видео:

Сюжет игры расскажет таинственную историю, полную интриг и обмана. Главные герои Джордж Стоббарт и его напарница Нико Коллард будут расследовать деятельность безжалостного наркокартеля. Их приключение приведет к столкновению с жертвенными ритуалами и злодеями, которые не остановятся ни перед чем для достижения своих злых амбиций.

Релиз Broken Sword: The Smoking Mirror - Reforged запланирован на начало 2026 года. Игра будет доступна на ПК (в Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на Nintendo Switch.

В чем секрет популярности игры?

Broken Sword 2: The Smoking Mirror, разработанная студией Revolution Software, стала достойным продолжением чрезвычайно успешной первой части. Игра быстро стала коммерческим хитом: к августу 2000 года только в Европе было продано почти миллион ее копий, что для жанра квестов на то время было огромным достижением, как рассказывает Wikipedia.

Критики и игроки высоко оценили игру за ряд ключевых аспектов. Одним из главных преимуществ стала фирменная рисованная графика, которая выглядела как качественный анимационный фильм. Сюжет, что снова объединял американца Джорджа Стоббарта и французскую журналистку Нико Коллард в расследовании тайн цивилизации мая, был полон интриг, опасностей и остроумного юмора.

Хотя некоторые считали загадки во второй части несколько проще, а историю менее эпичной по сравнению с оригиналом о тамплиерах, общее качество проекта не вызывало сомнений. Профессиональная озвучка персонажей, атмосферный саундтрек и кинематографическая подача сделали The Smoking Mirror одной из лучших игр своего времени.

Именно эта совокупность факторов обеспечила ей статус классики и любовь фанатов, которая не угасает до сих пор, что подтверждает недавний анонс полного ремастера.