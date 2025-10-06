Студія Revolution Software анонсувала ремастер культового квесту 1997 року Broken Sword 2: The Smoking Mirror. Оновлена гра під назвою Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged отримає сучасну графіку, покращений звук та вийде на ПК і консолях на початку 2026 року. На честь анонсу розробники показали перший трейлер.

Які оновлення чекають на гравців?

Оновлена версія виходить слідом за ремастером першої частини, який з'явився у вересні 2024 року. Розробники обіцяють значні візуальні покращення: графіку високої роздільної здатності, деталізовану анімацію персонажів та оточення, перероблене на абсолютно новому рівні, розповідає 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

Ігровий процес також модернізували. Ремастер отримав покращену схему керування з повною підтримкою сучасних контролерів Xbox та PlayStation, проте гравці зможуть у будь-який момент повернутися до класичної розкладки, якщо забажають пережити той досвід з яким познайомилися в дитинстві.

Серед інших технічних нововведень – оновлений інтерфейс, вбудована система підказок для розв'язання головоломок та покращений звуковий супровід.

Трейлер ремастеру Broken Sword 2 – дивіться відео:

Сюжет гри розповість таємничу історію, сповнену інтриг та обману. Головні герої Джордж Стоббарт та його напарниця Ніко Коллард розслідуватимуть діяльність безжального наркокартелю. Їхня пригода приведе до зіткнення з жертовними ритуалами та лиходіями, які не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх злих амбіцій.

Реліз Broken Sword: The Smoking Mirror — Reforged заплановано на початок 2026 року. Гра буде доступна на ПК (у Steam), PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також на Nintendo Switch.

У чому секрет популярності гри?

Broken Sword 2: The Smoking Mirror, розроблена студією Revolution Software, стала гідним продовженням надзвичайно успішної першої частини. Гра швидко стала комерційним хітом: до серпня 2000 року лише в Європі було продано майже мільйон її копій, що для жанру квестів на той час було величезним досягненням, як розповідає Wikipedia.

Критики та гравці високо оцінили гру за низку ключових аспектів. Однією з головних переваг стала фірмова мальована графіка, яка виглядала як якісний анімаційний фільм. Сюжет, що знову об'єднував американця Джорджа Стоббарта та французьку журналістку Ніко Коллард у розслідуванні таємниць цивілізації мая, був сповнений інтриг, небезпек та дотепного гумору.

Хоча дехто вважав загадки в другій частині дещо простішими, а історію менш епічною порівняно з оригіналом про тамплієрів, загальна якість проєкту не викликала сумнівів. Професійна озвучка персонажів, атмосферний саундтрек та кінематографічна подача зробили The Smoking Mirror однією з найкращих ігор свого часу.

Саме ця сукупність факторів забезпечила їй статус класики та любов фанатів, яка не згасає й досі, що підтверджує нещодавній анонс повного ремастера.