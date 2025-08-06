Студия Nightdive, известная своими ремастерами классических игр, похоже, готовит переиздание легендарного шутера Quake III Arena. Разработчики оставили фанатам загадочный намек во время одной из своих трансляций. Вероятно, официальный анонс состоится уже в скором времени на фестивале QuakeCon 2025.

Все началось с заявления главы Nightdive Studios Стивена Кика, который сообщил, что следующий большой проект студии представят на QuakeCon 2025. Впоследствии внимательные поклонники нашли подтверждение своим догадкам, рассказывает 24 Канал.

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Пользователь Reddit под ником kjurban заметил, что во время недавней трансляции разработчики закрепили в чате комментарий: "Все внимание, точнее, (очные) Сферы (Orbbs) на этот анонс".

Для тех, кто не знаком с Quake III Arena, Orbb – это имя одного из ботов, доступных в офлайн-режиме шутера 1999 года. Фанаты мгновенно расценили это как прямой намек на ремастер культовой игры от id Software.

Почему фанаты настолько уверены в ремастере Quake III Arena?

Nightdive Studios уже имеет опыт работы с франшизой. В 2021 и 2023 годах студия участвовала в выпуске ремастеров Quake и Quake II. Обе обновленные версии анонсировали именно на QuakeCon и выпускали сразу после презентации. Таким образом, анонс переиздания Quake III Arena продолжил бы эту традицию.

Фестиваль QuakeCon 2025 пройдет с 7 по 10 августа. Кроме возможного анонса ремастера, на нем также ожидается презентация первого и последнего дополнения для шутера Doom: The Dark Ages.

А тем временем стало известно, что другой популярный шутер – Fortnite – получит кроссовер с Halo. Epic Games анонсировала новый сезон Fortnite с новыми скинами спартанцев и тематикой "Нашествие насекомых".