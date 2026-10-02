Ремастер The Witcher 3 получил не только положительные отзывы: сколько игроков критикуют обновление

Долгожданное обновление The Witcher 3 привлекло миллионы игроков, однако местами вызвало настоящее возмущение в сообществе. Тысячи пользователей оставили негативные отзывы. Но почему?

Почему игроки возмущены

Возвращение культовой игры от компании CD Projekt Red сопровождалось серьезными техническими проблемами. Массовый наплыв жалоб зафиксировали на платформе Steam, пишет TheGamer.

Больше всего жалоб поступило от владельцев видеокарт AMD, которые столкнулись с графическими багами и падением частоты кадров. Игроки жаловались на проблемы с производительностью, неудобную навигацию в меню и лаунчер, который невозможно пропустить. Некоторые даже назвали обновленную версию полностью "сломанной".

В первый день релиза, 29 сентября, пользователи оставили 1 133 негативных отзыва, 30 сентября добавилось еще 763 жалобы, а 1 октября – еще 237 негативных оценок. В целом около 32 процентов всех новых отзывов оказались негативными.

Оперативная реакция разработчиков и путь решения проблемы

Разработчики быстро отреагировали на критику и выпустили срочный патч. Они временно откатили настройки Nvidia HairWorks для стабилизации кадров и скорректировали эффект размытия. В то же время компания AMD выпустила новый драйвер для устранения графических аномалий.

Часть негативных оценок появилась из-за ошибочного представления игроков о том, что новое обновление полностью заменило оригинал. Однако у пользователей есть возможность в любой момент вернуться к классической версии игры в настройках Steam.

CDPR ничего не забрала, вам просто нужно вручную выбрать нужную версию в настройках Steam,

– прокомментировал один из пользователей под ником Young в своем обзоре.

Несмотря на технические сбои на старте, общий рейтинг игры в Steam остается преимущественно положительным, ведь количество довольных фанатов значительно превышает число критиков.