Ремастерам быть: в сеть попало подтверждение будущего перевыпуска трех частей GTA

Корейская возрастная рейтинговая система случайно обнародовала рейтинг выданный продукту под названием Grand Theft Auto: The Trilogy, тем самым подтвердив давние слухи о работе над ремастерами. Подробнее в материале.

Несколько месяцев назад мы уже сообщали о слухах, указывающих на то, что Rockstar Games планируют выпустить коллекцию ремастеров культовых частей франшизы Grand Theft Auto. И вот теперь в сеть попали данные о том, что до сих пор официально не анонсированная коллекция получила возрастной рейтинг в Корее.

Предидущие слухи Инсайдеры утверждают, что Rockstar работают над трилогией ремастеров культовых частей GTA

Как заметил пользователь твиттера под ником Nibel, название коллекции GTA появилось в базе данных Комитета по оценке и администрированию игр (GRAC) – правительственной группы Южной Кореи, ответственной за просмотр и возрастную оценку видеоигр.

Если верить информации корейского сайта, то коллекция ремастеров GTA будет называться Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition и ожидаемо будет иметь рейтинг 18+. К сожалению, ни содержание коллекции, ни какие-либо другие подробности относительно ремастеров, включая их дату выхода не раскрываются.

По информации из источников портала Kotaku, новые переработанные версии получат GTA III, Vice City и San Andreas, а занимается этим подразделение Rockstar Dundee (бывшая студия Ruffian Games), которую Rockstar Games приобрели в прошлом году.

Также достаточно интересным является то, что недавно Rockstar Games объявили о задержке выхода версий GTA V для PS5 и Xbox Series X/S. Вместо того, чтобы выпустить их в ноябре, как планировалось изначально, релиз перенесли на март 2022 года. Некоторые поклонники видят в этом своеобразное "очищение места" под другой проект.

Тем более стоит напомнить, что 22 октября GTA III исполняется 20 лет, и Rockstar обещали, что примерно в это время их поклонники получат некоторые "веселые сюрпризы". Окажутся ли ними ремастеры классических игр серии GTA? Нам остается только ждать, чтобы это узнать.