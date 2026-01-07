Таинственный таймер на сайте сериала Fallout заставил фанатов ждать ремастеров игр серии

На официальном сайте сериала Fallout появился загадочный обратный отсчет, который вызвал большой ажиотаж среди поклонников франшизы. Таймер размещен на интерактивной карте второго сезона, трансляция которого как раз продолжается.

Пользователи надеются, что после его завершения разработчики наконец объявят о выходе обновленных версий культовых частей Fallout 3 и New Vegas, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал IGN, который первым обратил внимание на ажиотаж.

Что именно скрывает заблокированная точка на интерактивной карте?

Пока точно не известно что именно это может быть. Новый счетчик времени появился непосредственно на карте мира второго сезона телеадаптации на сайте сериала Fallout.

Обычно доступные на сайте локации, например Хранилище 33, открывают доступ к эксклюзивным закулисным материалам о создании шоу. Однако новая точка интереса в правом верхнем углу пока заблокирована.



Загадочная отметка, озадачившая фанатов франшизы / Скриншот 24 Канала

Обратный отсчет на ней указывает на 4 февраля – день, когда состоится премьера финального эпизода второго сезона.

Логично предположить, что этот сюрприз касается самого сериала. В частности, за таймером может скрываться первый тизер уже подтвержденного третьего сезона. Однако фанатское сообщество склоняется к более масштабным ожиданиям.

Слухи о возможных ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas циркулируют в сети уже несколько лет, и финал сезона считают идеальным моментом для их презентации.

Что говорили о ремастерах создатели игр Fallout?

Творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард во время недавнего интервью не дал прямого ответа на вопрос об обновлении старых частей. Он лишь отметил, что студия работает над большим количеством проектов и с нетерпением ждет возможности их представить.

Ранее сообщалось, что ремастер Fallout 3 по стилистике может напоминать обновленную версию The Elder Scrolls IV: Oblivion, хотя его релиз состоится не скоро.

Что касается переиздания New Vegas, то о нем недавно упоминал инсайдер Джез Корден на своей странице в X.

Кроме того, разработчики подтвердили, что будущая Fallout 5 будет создаваться с учетом событий, которые произошли в телесериале.