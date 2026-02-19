Ремейк оригинальной трилогии God Of War получит новую боевую систему

Ремейк оригинальной трилогии God of War лишь недавно подтвердили, но вокруг него уже возникли новые слухи. Актер, который озвучивает Кратоса в современных частях серии, похоже, рассказал больше, чем планировалось, упомянув об изменениях в боевой системе и будущих анонсах студии.

Что нас ждет в обновленной трилогии?

Во время недавней трансляции Sony State of Play компания Sony официально подтвердила разработку ремейка классической греческой трилогии God of War. Деталей тогда раскрыли минимум, но стало известно, что к роли Кратоса вернется его первый исполнитель – Терренс К. Карсон, пишет TheGamer.

Впрочем, вскоре после анонса ситуация получила неожиданное развитие. Актер Кристофер Джадж, который озвучивает Кратоса в современной скандинавской дилогии, во время общения с фанатами на Fan Expo в Ванкувере фактически подтвердил, что не участвует в ремейке. По его словам, обновленная трилогия не является перезапуском, но получит "новые технологии", дополнительный контент и даже новую боевую систему.

Эта фраза вызвала оживленное обсуждение в сообществе. Оригинальные части серии были построены вокруг динамической hack-and-slash механики с фиксированной камерой и жестко поставленными комбинациями. Зато современные игры серии, в частности God of War и God of War Ragnarok, сделали ставку на более камерный ракурс, акцент на тяжелых ударах и более глубокую ролевую составляющую.

Если ремейк действительно получит новую боевую систему, возникает вопрос – идет ли речь о полной перестройке механики в стиле последних частей, или только о техническом обновлении анимаций и физики? Учитывая опыт Джаджа во франшизе, он вряд ли случайно употребил бы такую формулировку, хотя часть фанатов предполагает, что речь могла идти просто о модернизации визуальной составляющей.

Студия уже работает над чем-то новым

Кроме этого, актер добавил, что уже в конце лета станет известно, "над чем они работают", пишет VGC. Контекст разговора наталкивает на мысль, что речь идет о следующем проекте Santa Monica Studio. После релиза God of War Ragnarok в 2022 году студия официально не анонсировала новой большой игры, хотя известно, что креативный директор Кори Барлог работает над неназванным проектом.

Параллельно разработчики празднуют двадцатилетие франшизы и уже сообщили, что ремейк греческой саги находится на раннем этапе производства. В самой студии подчеркнули, что новостей в ближайшее время ждать не стоит, но следующее обновление будет масштабным.

В сообществе уже идут споры не только о возможных изменениях в боевой системе, но и о том, останутся ли в игре контроверсионные мини-игры из оригиналов. Любое вмешательство в классический геймплей может стать самым дискуссионным решением в рамках ремейка.