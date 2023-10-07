Ремейк культового хоррора получит официальную украинскую локализацию

Поклонники с нетерпением ожидают ремейка культового хоррора Silent Hill 2, а последние новости будут особенно приятными для украинских геймеров. Игра получит официальную украинскую локализацию.

Обновленную версию Silent Hill 2 студия Konami анонсировала уже почти год назад. Но до сих пор новостей о ней было мало.

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Украинская локализация Silent Hill 2

Как свидетельствует страница Silent Hill 2 на Steam, у ремейка будет официальная украинская локализация. На украинский будет переведен текст, а также предложат украинские субтитры.

Озвучка на украинском языке не предполагается. В общей сложности игра получит переводы на 12 языках или 14 языковых версиях (китайский будет делиться на традиционную и упрощенную, а испанский – для ипанцев и латиноамериканцев).

Все они также будут переведены в тексте и субтитрах. Озвучка будет доступна только двумя языковыми версиями – английской и японской.

Трейлер Silent Hill 2: смотрите видео

Ремейк Silent Hill 2 исполнен в жанре психологического survival horror. Он перескажет историю Джеймса Сандерленда, который ищет свою умершую жену, приславшую ему загадочное письмо из городка Сайлент-Хилл.

Konami и Bloober обещают полностью переработанную игру с использованием новых технологий в разрешении 4K. Игра выйдет на PlayStation 5 и ПК, а через некоторое время появится и на Xbox. Однако сроки выхода до сих пор не называются.