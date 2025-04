Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти уже в ближайшее время, говорят инсайдеры

Ожидание обновленной версии культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion может завершиться уже совсем скоро. Об этом свидетельствуют сразу несколько источников, связанных с игровой индустрией, в частности авторитетный инсайдер Джефф Грабб.

Все больше журналистов и инсайдеров со ссылкой на собственные источники утверждают, что ремейк Oblivion может быть выпущен в любой момент без анонса, рассказывает 24 Канал. При этом точной даты никто не называет, однако тот же Джефф Грабб утверждает, что это может произойти в любой момент в пределах апреля.

Смотрите также Маск в ярости покинул свой стрим Path of Exile 2 после серии поражений и насмешек

Ранее инсайдер Nate the Hate и портал Video Games Chronicle сообщали, что анонс и релиз ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion могут состояться одновременно уже в апреле, предположительно, во второй его половине. Nate the Hate уточнил это в своем микроблоге.

По имеющейся информации, обновленная версия Oblivion разрабатывается студией Virtuos на движке Unreal Engine 5, отвечающем за графику, тогда как игровая механика и физика остаются на базе оригинального движка Gamebryo.

Ранее сообщалось, что ремейк получит глубокое обновление по меньшей мере шести систем, среди которых:

блокировка ударов,

выносливость,

стелс,

стрельба из лука,

реакция на повреждения,

пользовательский интерфейс.

The Elder Scrolls IV: Oblivion впервые вышла 20 марта 2006 года на ПК и Xbox 360, получив культовый статус среди поклонников жанра RPG. Кроме официального ремейка, на 2025 год также запланирован неофициальный проект Skyblivion - мод на движке Skyrim.