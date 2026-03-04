Resident Evil Requiem получит большое DLC: кто станет главным героем

Resident Evil Requiem продемонстрировал впечатляющие результаты продаж, закрепив за собой статус одного из самых успешных релизов 2026 года. Пока тысячи пользователей исследуют мрачные локации, разработчики уже финализируют работу над первым крупным дополнением. Новая информация от надежных источников указывает на то, что сюжетное расширение может существенно изменить акценты и вернуть на экраны знакомое лицо.

Кто станет центральной фигурой DLC?

Последние данные от известного инсайдера Dusk Golem свидетельствуют о том, что компания Capcom активно готовит масштабное дополнение к Resident Evil Requiem. Хотя игра вышла совсем недавно, разработка дополнительного контента находится на поздней стадии. Это объясняется изменениями во внутреннем графике компании: сначала релиз девятой части планировался на 2025 год, а дополнение должно было заполнить паузу перед выходом будущих ремейков Code Veronica и Resident Evil Zero, пишет WCCF TECH.

Больше всего вопросов у сообщества вызывает лицо главного героя будущего сюжетного блока. Первоначальные слухи указывали на то, что центральным персонажем может стать Алиса Эшкрофт – мать одной из героинь основной игры, Грейс Эшкрофт. Основанием для таких предположений стало наличие в файлах игры полностью работоспособной и игровой модели Алисы, которая не была задействована в основной кампании. Однако последние сообщения свидетельствуют о смене приоритетов разработчиков.

Сейчас основное внимание сосредоточено на Леоне Кеннеди. Этот персонаж, который традиционно считается одним из самых популярных во франшизе, может получить собственную полноценную историю в рамках DLC. Инсайдер предполагает, что Capcom решила использовать наработки, которые были вырезаны из финальной версии игры на поздних этапах разработки.

В частности, речь идет об эпизодах, где Леон имел возможность управлять автомобилем в Ракун-Сити или посещать особняк Спенсера. Также упоминаются комментарии разработчиков в интервью, которые намекали на присутствие Леона в моментах, так и не попавших в релизную версию.

Свадебная история Леона

Стоит также напомнить, что внимательные игроки углядели очень малозаметную деталь на последних секундах игры. Когда Леон прощается с Грейс, он снимает перчатку и надевает на палец свадебное кольцо. Фанаты заподозрили за этим большую историю, которая разворачивалась в прошлом персонажа за кадром. Поэтому дополнение вполне может рассказать нам именно об этом, а этот момент мог быть своеобразным намеком на будущее, где нам расскажут, на ком же женился Леон.

Директор игры Коси Наканиси ранее отмечал, что Capcom стремится создать контент, который заставит игроков возвращаться к Resident Evil Requiem в течение длительного времени после завершения основной истории.

Новые игровые режимы

Кроме сюжетных линий, ожидается появление новых игровых режимов. Многие надеются на возвращение классического режима Mercenaries, где навыки Леона или Алисы могли бы раскрыться по-новому.

Кроме того, датаймайнеры уже обнаружили в коде игры упоминания о контенте, связанном с другими культовыми персонажами – Адой Вонг и Джилл Валентайн.

Когда может выйти дополнение?

Относительно сроков выхода, то ориентиром может служить 30 июля 2026 года, пишет Notebookcheck. Именно на эту дату запланирован выпуск фигурок Amiibo для консоли Nintendo Switch 2, которые будут открывать доступ к косметическим предметам и скинам оружия. Вероятно, этот релиз станет частью большой маркетинговой кампании по продвижению DLC.

Успех игры, которая уже преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий, позволяет Capcom уверенно строить планы на будущее. Кроме дополнения к Requiem, в разработке находится целый ряд проектов. По данным инсайдеров, в 2027 году мир увидит ремейк Code Veronica, в 2028 выпустят обновленную версию Resident Evil Zero, а затем начнется работа над Resident Evil 10 и ремейком первой части серии, который недавно пошел в производство.