Никто не мог разгадать финальную головоломку Resident Evil Requiem, а блогер сделал это случайно

После официального релиза Resident Evil Requiem игровое сообщество столкнулось с вызовом, который казался непреодолимым. Финальная головоломка игры оставалась неразгаданной даже после усилий миллионов пользователей и опытных обозревателей.

Решение пришло с наименее ожидаемой стороны – от блогера, который обычно специализируется на покемонах и вовсе не планировал становиться первооткрывателем мирового масштаба. Об этом пишет Dexerto.

Смотрите также Resident Evil Requiem раскрыла номер телефона Леона Кеннеди: можно ли на него позвонить

Как разгадали тайну?

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля 2026 года и мгновенно получила статус одной из лучших частей франшизы за последние годы. Хотя переплетенная история Леона и Грейс привлекла много внимания, настоящей одержимостью для фанатов стала так называемая "Финальная головоломка".

Это задание оказалось настолько запутанным, что даже профессиональные критики, которые имели ранний доступ к игре, не смогли справиться с ним самостоятельно. Например, Джин Парк из издания The Washington Post прошел игру девять раз, но так и не смог разгадать этот секрет.

Решение нашел контент-мейкер, известный под псевдонимом Gengar Collects. Его успех стал результатом невероятного стечения обстоятельств, который сам автор назвал "чистым везением". Когда после выхода игры блогер опубликовал доказательства завершения квеста, он даже не был уверен, ли именно так ли разработчики из Capcom задумывали прохождение этого этапа.

Как разгадать головоломку?

Как выяснилось позже, для успеха нужно было выполнить ряд специфических действий в трех разных зонах игры, которые Gengar Collects совершил совершенно неосознанно.

Первый шаг был связан с посещением уборной. Во время своего первого прохождения блогер просто ради развлечения нажал на слив унитаза ровно восемь раз, не подозревая, что это активирует один из триггеров головоломки.

Следующий этап произошел в цехе по переработке мяса, где на игрока нападает большое количество зомби. Вместо того, чтобы вступить в бой, блогер решил сэкономить боеприпасы и просто позволил конвейерному мясорубному механизму уничтожить всех врагов. Он не сделал ни одного выстрела и не использовал оружие ближнего боя, что было обязательным условием.

Последней каплей стала его медлительность: блогер задержался в этом же цеху на пятнадцать минут, потому что долгое время не мог понять, что для продвижения дальше нужно просто повернуть рычаг и изменить направление движения линии. Эта задержка позволила специальному чану заполниться телами зомби, что является критически важным для появления квестового предмета.

Благодаря этим действиям в сегменте игры после побега Грейс из центра медицинской помощи Роудс-Гилл появился уникальный предмет – кукла Мари. Эта кукла отличается от той, которую игроки обычно находят в камере: на подошве ее обуви нет никаких надписей чернилами. После завершения начального прохождения этот предмет появляется в инвентаре режима Новая игра плюс.

Для финального шага игрок должен принести куклу и встретить слепую девочку Эмили в офисе главного исследователя. Там расположен закрытый сейф возле аппарата для анализа ДНК. Нужно ввести специфический код, состоящий из символов светил: Солнце, Солнце, Звезда; Солнце, Луна, Звезда; Солнце, Луна, Солнце; Луна, Звезда, Луна. Если все сделано правильно, игрок услышит детский смех, а испытание будет официально засчитано как пройденное.

Как решить головоломку: смотрите видео

Подлинность этого метода подтвердили датамайнеры, которые потратили двое суток на тщательный анализ кода игры после публикации Gengar Collects.

Хотя сообщество теперь знает правильную последовательность действий, фанаты продолжают искать в игре подсказки, которые должны были бы логично подвести игрока к таким странным поступкам, как длительное ожидание в цеху или многократное использование унитаза.

На платформе Reddit даже создали отдельный раздел, где пользователи пытаются понять оригинальный замысел разработчиков.