Capcom готовит новую главу в культовой серии, обещающую не просто пугать, а играть на эмоциях. Resident Evil Requiem предложит уникальную механику ужаса, которая будет менять игровой опыт в зависимости от действий игрока. Нас ждет возвращение к мрачным корням франшизы с новой главной героиней и непредсказуемым врагом.

Что известно об инновационной системе ужаса в Requiem?

Разработчики из Capcom сообщили, что в Resident Evil Requiem появится инновационная система, призванная манипулировать эмоциями игроков. Эта механика будет влиять на игровой процесс, в частности на его темп, создавая уникальный опыт ужаса, который выходит за рамки обычных скримеров. Игра возвращается к своим мрачным и жутким корням, предлагая пробирающую до костей атмосферу, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

К сожалению, каких-то конкретных примеров того, как новый подход будет проявляться на практике, разработчики не предоставили. Однако, мы можем сделать определенные выводы из предыдущих утечек.

События игры развернутся примерно через 30 лет после ракетного удара по Раккун-Сити. Главной героиней станет Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт, известной по играм серии Resident Evil Outbreak. Сюжет будет связан с ее личной драмой: Грейс возвращается в город, чтобы расследовать гибель матери, которая произошла восемь лет назад в отеле "Ренвуд". По словам директора игры Коши Наканиши, команда разработчиков тщательно подошла к воссозданию разрушенного города, анализируя, как взрыв мог повлиять на разные районы.

Одной из ключевых особенностей игрового процесса станет возможность в любой момент переключаться между видом от первого и третьего лица. Каждый режим предлагает разный опыт. Игра от первого лица усиливает ощущение страха из-за ограниченного поля зрения, тогда как вид от третьего лица делает игру более кинематографичной. В этом режиме даже появятся эксклюзивные анимации: например, во время погони Грейс может споткнуться и упасть, что добавляет сцене напряжения.

В игре появится новый неумолимый враг-преследователь, продолжающий традиции таких антагонистов, как Мистер Икс и Леди Димитреску. Это уродливое существо чувствительно к свету и способно передвигаться по потолку, что делает его появление непредсказуемым и заставляет игрока постоянно быть начеку. Демонстрационные версии игры показывали, что на начальных этапах у Грейс не будет оружия, и ей придется полагаться на хитрость и окружение, бросая бутылки для отвлечения монстра.

Кроме преследований, игроков ждут классические для серии элементы: решение головоломок, управление инвентарем и исследование локаций. Разработчики подтвердили, что сознательно отказались от идей открытого мира или онлайн-режима, чтобы сосредоточиться на традиционном однопользовательском опыте, которого ожидают поклонники.

Хотя игра и не будет такой же пугающей, как Resident Evil 7, она обещает стать по-настоящему жутким и непредсказуемым приключением.

