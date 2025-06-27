Capcom показала немного геймплея Resident Evil Requiem

Capcom представила новые кадры Resident Evil Requiem, показав игровой процесс от первого и третьего лица, а также рассказав о главной героине и возвращении в Ракун-Сити.

Возвращение в Ракун-Сити

Во время трансляции Capcom Spotlight Showcase 2025 компания представила первый обзор геймплея Resident Evil Requiem – новой игры, релиз которой запланирован на 27 февраля 2026 года. Хотя видео не было масштабным, зрителям показали несколько фрагментов игрового процесса как от первого, так и от третьего лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Игра переносит игроков в Ракун-Сити – места, что является ключевым во вселенной Resident Evil. На этот раз история разворачивается через 30 лет после событий Resident Evil 3 и разрушительного ракетного удара, оставившего после себя огромный кратер.

Главной героиней выступает агент ФБР Грейс Эшкрофт. По словам разработчиков, она более замкнутая и тревожная, чем привычный Леон Кеннеди, но при этом хорошо подготовлена и умеет обращаться с оружием. Создавая образ Эшкрофт, Capcom стремилась показать персонажа, эмоционально более близкого к самому игроку – в частности в ситуациях, когда не знаешь, что ждет за следующим поворотом.

Разработчики продемонстрировали несколько сцен, где Грейс Эшкрофт медленно продвигается по затемненным коридорам, имея лишь зажигалку. В одном из моментов она оборачивается и видит огромное человекоподобное существо, выходящее из тени. Другая сцена показывает героиню с оружием, которая исследует помещение и осматривает инструменты, демонстрируя свой аналитический подход.

Разработчики говорят о Resident Evil Requiem и показывают геймплей: видео

Resident Evil Requiem позволяет переключаться между видом от первого и третьего лица. Capcom объяснила, что перспектива от первого лица подходит тем, кто ищет атмосферу "напряженного, реалистичного ужаса", тогда как режим от третьего лица ориентирован на динамичный боевой геймплей. Камеру можно менять в любой момент через меню настроек.

Capcom также подчеркнула символизм названия игры. По словам режиссера Коши Наканиши, "Requiem" – это дань прошлому. Серия Resident Evil начиналась именно с трагедии в Ракун-Сити, и новая часть призвана почтить ее наследие.