Седьмая часть Resident Evil выйдет ещё нескоро, но разработчики активно говорят о ней, подогревая наше любопытство. В одном из последних интервью режиссёр Requiem Коши Наканиши решил рассказать, почему эта часть возвращается к корням серии, снова давая нам взгляд от третьего лица.

Почему разработчики решили добавить альтернативу?

Игра Resident Evil 7, известная под подзаголовком "Biohazard", стала знаковым возвращением франшизы к формату survival horror после нескольких частей, склонявшихся к экшену. Одним из ключевых элементов, который обеспечил игре гнетущую атмосферу и высокое напряжение, стала камера с видом от первого лица. Она создавала максимальный эффект погружения, заставляя игрока чувствовать себя непосредственным участником ужасных событий. Однако, как оказалось, такой подход имел и обратную сторону, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Сочетание вида от первого лица с ограниченным количеством боеприпасов и оружия для многих стало непреодолимым испытанием. Проще говоря, игра оказалась слишком страшной для некоторых пользователей, что заставило их покинуть прохождение. Директор будущей игры Resident Evil Requiem, Коши Наканиши отметил, что значительная часть аудитории не смогла пройти Resident Evil 7 до конца или даже не решилась ее начать из-за чрезмерного страха.

По словам Наканиши, он стремится, чтобы как можно больше людей могли насладиться новой игрой. Именно поэтому в Resident Evil Requiem была внедрена возможность переключения на вид от третьего лица по желанию. Эта функция служит своеобразным компромиссом для тех, кому хоррор от первого лица кажется слишком страшным.

Безусловно, вид от первого лица обеспечивает более глубокое погружение в атмосферу, но режиссер объяснил, что наличие на экране персонажа, выступающего в роли аватара, позволяет игроку немного дистанцироваться от ужаса и легче справляться с напряжением. Даже с учетом того, что в Requiem игроков будут ждать жуткие преследователи и монстры, способные кидаться мебелью, наблюдать за этим из-за спины протагониста, вероятно, будет менее страшно. Т

Таким образом, разработчики дают игрокам выбор, как именно они хотят пройти новую историю во вселенной Resident Evil.

