Режиссер Resident Evil 2 требует добавить в Requiem новый режим: кому он понравится

Resident Evil Requiem, увидевшая свет в конце февраля, продолжает собирать восторженные отзывы. Однако неожиданную дискуссию вокруг проекта спровоцировал Хидеки Камия, человек, который в свое время подарил нам вторую часть серии. Его видение будущего обновления игры вызвало настоящий ажиотаж среди сообщества, заставив многих задуматься над самой сутью жанра.

От чего предлагают отказаться в Resident Evil Requiem?

Хидеки Камия, известный как основатель таких культовых франшиз, как Bayonetta, Devil May Cry и Okami, начал свою карьеру в компании Capcom, работая над первой частью Resident Evil. Впоследствии ему доверили режиссуру сиквела, который стал эталоном жанра, пишет TheGamer.

Сегодня Камия возглавляет Clovers Studio – независимое предприятие, считающееся духовным наследником известной студии Clover. Сейчас команда работает над Okami 2, анонс которой состоялся во время церемонии The Game Awards в 2024 году. Несмотря на занятость новым проектом в партнерстве с Capcom, разработчики нашли время для ознакомления с новинкой Resident Evil Requiem.

Во время совместного игрового сеанса, фрагменты которого появились в социальных сетях Clovers Studio, Камия высказал мнение, что в игру стоит добавить специальный режим без элементов запугивания.

На замечания коллег о том, что такой шаг полностью уничтожит концепцию хоррора, легендарный геймдизайнер ответил довольно прагматично. Он отметил, что хотел бы просто наслаждаться процессом решения сложных загадок и боевой системой, не отвлекаясь на пугающие моменты. По его мнению, напряженность и страх не всегда являются обязательными для получения удовольствия от игрового процесса.

Кроме того, во время игры Камия обратил внимание на возраст главного героя. Он заметил, что Леон С. Кеннеди уже далеко не юноша, и в шутку сравнил его с собой. Если в первом появлении Леону был 21 год, а Камии на момент выхода игры – 28, то сейчас персонаж пересек черту 50 лет, а разработчику исполнилось 55 лет.

Реакция пользователей

Это заявление выглядит несколько ироничным, учитывая, что именно Камия вместе с создателем серии Синдзи Миками ответственный за появление Мистера Икс – персонажа, который десятилетиями держал в страхе миллионы игроков.

Некоторые пользователи в сети уже успели пошутить, что человек, создавший один из самых страшных хорроров в истории, теперь сам не может справиться с напряженной атмосферой.

Успех и будущее Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, получившая высокие баллы от критиков (средний показатель составляет 89 из 100 на основе отзывов на OpenCritic), уже имеет насыщенный план поддержки. Помимо возможных новых режимов, разработчики готовят к выпуску сюжетные дополнения, фоторежим и определенный сюрприз, о котором намекнуло руководство проекта.

Между тем фанаты активно обсуждают детали сюжета, в частности возможный брак Леона, что дает надежду поклонникам его пары с Клэр Редфилд.

Популярность новой части также вызвала всплеск интереса к классическим играм серии. В то же время ходят слухи, что Capcom уже планирует очередной римейк первой Resident Evil, хотя до его выхода могут пройти годы.