В Resident Evil Requiem нашли невероятно простой способ убить сложных врагов

В новом хорроре Resident Evil Requiem от компании Capcom игроки обнаружили необычную механику, которая позволяет существенно облегчить прохождение самых сложных участков игры. Оказалось, что один из рядовых противников, который на первый взгляд не представляет большой угрозы, обладает силой, способной мгновенно уничтожить даже самых выносливых боссов.

Как победить босса без единого выстрела?

Resident Evil Requiem предлагает свежий взгляд на классических зомби, наделяя их уникальным поведением, отражающим их прошлую жизнь. В медицинском центре Роудс-Хилл эта особенность добавляет стратегической глубины: игроки могут манипулировать инфицированными, чтобы легче передвигаться по тесным коридорам. Разработчики даже предусмотрели специальное достижение для тех, кто сможет заставить одного мертвеца атаковать другого, что позволяет экономить дефицитные боеприпасы. Однако игроки пошли значительно дальше простого отвлечения внимания и нашли способ превратить врага в эффективного убийцу, пишет TheGamer.

Главной звездой новых тактик стал так называемый слепой зомби, который вооружен обычной металлической стойкой для капельниц. Несмотря на свой невзрачный вид, этот противник оказался намного сильнее любого оружия в арсенале главного героя.

Игроки заметили, что его удары обладают невероятной мощью, способную с одного раза остановить существ, на уничтожение которых обычно тратится немало ресурсов и времени.

Одной из первых жертв этого "сотрудничества" стал Повар, которого многие считают настоящим кошмаром кухни. Вместо того, чтобы тратить выстрелы из мощного оружия "Реквием" или использовать дорогие гемолитические инъекторы, достаточно заманить Повара в офис, расположенный непосредственно над кухонной зоной.



Если в этот момент рядом окажется слепой зомби, игроку нужно лишь бросить бутылку под ноги врагу, чтобы привлечь внимание слепого мертвеца. Результат впечатляет: обычный зомби убивает минибоса одним ударом своего импровизированного оружия, как показывает пользовательница с никнеймом Elia в соцсети X.

Победа над еще более сильным врагом

Однако настоящее испытание ждет игроков при встрече с Чанком – массивным врагом, который обычно требует либо серии точных выстрелов в лицо из "Реквиема", или трех коварных ударов гемолитическим инъектором в спину.

Как выяснилось, слепой зомби справляется с этой угрозой всего за один выпад, даже если игра запущена на самом высоком уровне сложности "Безумие". Тактика заключается в том, чтобы заманить зомби к дверному проему именно в тот момент, когда Чанк пытается добраться до персонажа.

Стоит отметить, что это определенный риск, ведь Чанк способен оглушить или сбить зомби с ног. Но успешный удар стойкой для капельниц мгновенно завершает бой.



Такая чрезвычайная эффективность рядового врага заставляет предположить наличие определенных ошибок в системе расчета урона. Вполне вероятно, что специалисты из Capcom вскоре выпустят обновление, чтобы исправить этот дисбаланс, поскольку подобная тактика фактически нивелирует опасность от главных минибоссов в восточном и западном крыльях медицинского центра.

Пока патч не вышел, это остается идеальным способом сохранить ресурсы для будущих битв. Более того, сообщество уже активно ищет способы заманить этого смертоносного помощника в подвал, чтобы проверить его силы против еще более страшного врага. Если это удастся реализовать, прохождение режима "Безумие" станет значительно более простой задачей для всех поклонников серии.