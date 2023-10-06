Звездный реслер WWE заплатил геймеру, чтобы тот прокачал его персонажа в Elden Ring

Во время трансляции на ютуб-канале Insiderz TV бывшие коллеги культового реслера федерации WWE рассказали интересный эпизод из истории его отношений с видеоигрой Elden Ring. Детальнее – в материале.

Любви к видеоиграм не чуждаются как голливудские звезды уровня Меган Фокс, так и политики калибра Джо Байден, а еще одним дополнением когорты звездных геймеров оказался легендарный реслер WWE Рэнди Ортон.

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Во время недавней трансляции на ютуб-канале Insiderz TV, бывшие суперзвезды WWE Мансур Аль-Шехайл и Бреннан Уильямс рассказали интересный факт об Ортоне и бестселлере от FromSoftware.

Атлеты объяснили, что в компании они оба имели репутацию заядлых геймеров, поэтому, на пике популярности Elden Ring Рэнди как-то завел с ними разговор именно об этом проекте.

Рэнди Ортон в действии / Фото WWE

По словам дуэта, несмотря на то, что "Гадюке" (прозвище Ортона, – ред.) понравилась игра, он имел немалые сложности в первые часы геймплея.

Это очень трудно, я даже заплатил парню тысячу долларов, чтобы он достал мне бесконечные руны, чтобы я мог просто прокачаться до 100 уровня сразу, – рассказывал Ортон коллегам.

Реслеры шутят, что хотя эта информация сначала звучит как вымысел, она является полной правдой, а мы им охотно верим, ведь Elden Ring и вправду очень сложная игра и может "сломать" даже профессионального атлета.