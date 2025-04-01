Riot Games снимает сериал по League of Legends с живыми актерами

После ошеломительного успеха Arcane на Netflix, Riot Games, кажется, планирует расширить вселенную League of Legends. Ходят слухи, что компания готовит масштабный проект, съемки которого могут состояться во Вьетнаме.

Что мы знаем

Riot Games пока не делала никаких заявлений по этому поводу. Но на Facebook-странице под названием "Государственная информация", которая рассказывает о деятельности и направлениях работы правительства, Премьер-министра и других важных органов Вьетнама, появилось сообщение об этом. Непонятно, сделали его преждевременно без согласования с создателями сериала, или все так и задумывалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление.

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Согласно информации, Riot Games планирует снять девятисерийный проект по мотивам League of Legends. Его якобы будут снимать на территории архипелага Кат Ба на севере Вьетнама. Ожидается, что съемки начнутся до конца 2025 года.

Дополнительные шоу после успеха Arcane были лишь вопросом времени, поскольку компания увидела, что они могут приносить деньги и узнаваемость. В сети уже довольно долго гуляют слухи о том, что Riot Games будет расширять свою вселенную, и студия даже сама на это намекала ранее. Мы также слышали, что представители компании ездили на встречу с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама. В частности, Riot представляла Роуз Лам, исполнительный продюсер таких популярных проектов, как "Последние из нас" и "Видоизмененный углерод". Создатели исследовали многие другие страны Азии, включая Японию, Корею и Таиланд, но Вьетнам, судя по всему, оказался наиболее подходящим местом.

Поэтому новое заявление правительства страны свидетельствует об успешности переговоров. Кат Ба, как отмечают журналисты, действительно прекрасно подходит под игровые локации. В частности, киберспортивное и игровое издание Sheep Esports пишет, что "суровые скалы, глубокие синие воды и морская атмосфера Кат Ба" указывают на сериал, действие которого может происходить в регионе Bilgewater. По лору League of Legends, Bilgewater – это портовый город и пиратское убежище, где обитает несколько чемпионов, таких как Gangplank, Tahm Kench и Miss Fortune.

Первые два сезона Arcane происходили в блестящем, прогрессивном городе Piltover и темном, индустриальном андерграунде Zaun. Так что это означает, что мы, вероятно, сможем исследовать новые стороны этого мира.