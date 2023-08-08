Rockstar объявили о перевыпуске Red Dead Redemption, но есть большой нюанс

Rockstar Games официально объявили, что оригинальная Red Dead Redemption наконец-то вернется с новой версией, но здесь есть огромная загвоздка, которая уже разозлила немало геймеров.

Совсем недавно в сети появились слухи о предполагаемом ремастере Red Dead Redemption и поклонники Rockstar были в экстазе от этих новостей, однако радоваться им суждено было не слишком долго, сообщает 24 Канал.

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Итак, разработчики объявили, что Red Dead Redemption и ее знаменитое дополнение Undead Nightmare выйдут на Nintendo Switch и PS4 и PS5 (с помощью обратной совместимости с PS4). Портированием занимались непосредственно Rockstar Games и Double Eleven Studios.

Кроме того, судя по всему, эта "новая" версия Red Dead Redemption на самом деле не является ремастером. Это лишь усовершенствованный порт, который переносит культовый вестерн на современные игровые платформы.

Кроме того, поклонников проекта уже сильно разозлила цена на продукт, ведь за игру, которой более 10 лет и в которой не будет никаких кардинальных изменений или нового содержимого, будут просить 49,99 доллара.

Анонс возвращения RDR: смотреть видео

Больше всего разочаровало геймеров то, что Red Dead Redemption и на этот раз минует ПК, хотя фанаты игры годами умоляли о ПК-версии.

Также из имеющейся информации следует, что в этом переиздании RDR будет отсутствовать одна из главных особенностей оригинальной игры – многопользовательский режим.

Поклонники Rockstar в большинстве своем остались разочарованы таким анонсом и даже саркастически напомнили слова CEO компании-владелицы студии – Take-Two.

Что мы сделали иначе, чем у конкурентов, это то, что мы не просто переносим проекты (на другие платформы – ред.), мы фактически тратим время, чтобы сделать лучшую работу, которую можем сделать, чтобы игра была другой для нового релиза, – сказал Штраус Зельник в 2021 году.

, релиз новой версии Red Dead Redemption намечен на 17 августа 2023 года.