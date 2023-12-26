Источники утверждают, что появилось еще больше данных GTA 6, чем было до недавней большой утечки. Данные подтверждают кодовое название GTA 6 Project Americas.

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Новая утечка Rockstar Games

Полный код GTA 5, по слухам, циркулировал в сети непублично уже год, а сейчас был обнародован. Также появилась предварительная версия карты GTA 5.

Утечка кода содержит файлы для Bully 2 – отмененного продолжения приключенческой игры Rockstar. Bully вышла между Grand Theft Auto: San Andreas и Grand Theft Auto 4. Игра походила на серию GTA. Данные говорят о том, что студия Rockstar некоторое время работала над Bully 2.

Кроме того, в сливе нашли файлы, указывающие на то, что Rockstar некоторое время работала над созданием игры GTA Tokyo для Playstation 2. Многие геймеры считают, что именно эра PS2 была лучшим периодом для Rockstar.