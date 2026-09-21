Скандальная утечка заставила Rockstar принять меры – актеры GTA 6 получили секретные письма

Компания Rockstar Games разослала секретные электронные письма всем актерам, работавшим над Grand Theft Auto 6, с одним четким указанием.

Разработчики строго запретили актерскому составу говорить о своем участии в проекте вплоть до самого релиза игры, сообщает Dexerto.

Утечка информации от известного актера заставила студию принять меры

Причиной для такого внезапного и секретного обращения стал неожиданный инцидент на красной дорожке.

Известный актер Стивен Рут случайно раскрыл свое участие в разработке GTA 6, где он сыграл персонажа по имени Брайан Хидер. Актер предположил, что фанаты все равно узнали бы его голос, ведь они хорошо знают его по роли в мультсериале "King of the Hill".

Моего персонажа добавили еще около года назад, но слишком много людей узнали меня по роли в "King of the Hill" и по моему голосу,

– прокомментировал Рут.

Видео с дорожки: посмотрите ролик

Сразу после этого заявления руководство Rockstar Games разослало всем исполнителям напоминание о строгом соблюдении соглашения о неразглашении.

В письме студия четко указала, что актеры имеют право публично объявить о своем участии в игре только 19 ноября – в день официального релиза.

Мы хотим напомнить всем о необходимости соблюдать ваше соглашение о неразглашении. Дата, когда вы можете объявить о своем участии, – это по-прежнему 19 ноября,

– рассказал о содержании письма ведущий подкаста GTA VI O'clock Джеймс Джарвис.

Представители игровой индустрии отмечают, что такой шаг вполне типичен для Rockstar.

Студия традиционно не подтверждает актерский состав до выхода своих проектов. У разработчиков есть сразу несколько веских причин для этого.

Прежде всего, создатели стремятся защитить исполнителей от чрезмерного давления со стороны сообщества и прессы. Как только имя актера становится известным, его социальные сети заполняются тысячами вопросов об игре.

Например, актриса Манни Л. Перес, которую фанаты считают исполнительницей роли главной героини Люсии, постоянно сталкивается с расспросами поклонников, несмотря на свои публичные опровержения. Кроме того, разработчики пытаются минимизировать риск новых утечек информации во время интервью или публичных мероприятий.