Авторитетный журналист Джейсон Шраер только сообщил, что Rockstar анонсируют GTA 6 к концу недели, и это действительно произошло совсем вскоре после выхода его статьи для Bloomberg.

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Rockstar Games объявила, что покажет трейлер следующей Grand Theft Auto уже в начале декабря, как раз в месяц своего 25 юбилея.

Хотя точную дату так и не сообщили, все указывает на то, что долгожданный видеоролик презентуют на церемонии The Game Awards 2023, которая пройдет в ночь с 7 на 8 декабря.

Мы в восторге от возможности рассказать вам, что в начале декабря мы покажем первый трейлер следующей Grand Theft Auto, – говорится на странице Rockstar в X.

Также студия поблагодарила игроков со всего мира за невероятную поддержку в течение долгих лет:

...благодаря ей (поддержке – ред.) мы имели возможность создавать игры, которыми мы действительно вдохновляемся. Без вас все это было бы невозможно – и мы очень благодарны всем вам, что вы разделяете это путешествие с нами.

Итак, годы ожидания подходят к концу и к тому моменту, когда миллионы геймеров, затаив дыхание, впервые увидят трейлер одной из важнейших игр в истории индустрии, остаются считанные дни.