Rockstar проведет музыкальный фестиваль в честь выхода GTA 6

Rockstar анонсировала музыкальный фестиваль, посвященный GTA 6. Мероприятие состоится уже в ноябре в Майами и соберет исполнителей саундтрека к игре.

Что за фестиваль готовит Rockstar

Мероприятие называется Grand Theft Auto VI: The Festival и пройдет на площадке Mana Wynwood в Майами, пишет Video Games Chronicle. Оно приурочено к выходу игры. Среди исполнителей будут Трэвис Скотт, Кодак Блэк, Карди Би и группа Justice.

Описание мероприятия от Rockstar звучит так: "Ощутите музыку Вайс-Сити и Леониды на Grand Theft Auto VI: The Festival, специальном живом мероприятии 21 ноября на Mana Wynwood в Майами, приуроченном к выходу GTA VI. В нем примет участие звездный состав артистов из игры и официального саундтрека".

Кто выступит и как попасть на концерт

Организаторы подтвердили большой список участников. Помимо уже названных исполнителей, ожидаются Дон Толивер, Sofaygo, Ca7riel и Пако Аморосо, Метро Бумин, Ник Леон и DJ Python, дуэт Prospa и диджей Scream, Rauw & Friends, Suero, Tainy, The Dare и Fcukers.

Билеты на фестиваль будет распространять сервис DICE. Их разыграют в лотерее, а зарегистрироваться на нее можно уже сейчас на официальном сайте мероприятия.

Какие саундтреки выйдут к игре

Для GTA 6 выпустят сразу два саундтрека. Оба выйдут на CD, виниле и в стриминговых сервисах.

Первый называется GTA 6: The Album. Он выйдет 19 ноября, одновременно с игрой, и будет содержать 34 новых оригинальных трека. Их записали, по описанию Rockstar, артисты из "жанрово разнообразного состава самых интересных исполнителей мира". Среди них Трэвис Скотт и Кит Ричардс.

Второй саундтрек, Grand Theft Auto VI: Original Score, выйдет 11 декабря. В него вошли 30 треков из полного набора материала, который для игры написал французский электронный дуэт Justice.