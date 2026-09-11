Секреты реалистичности

Во время разработки вестерна актер озвучки и мокап-моделирования работал над проектом в течение пяти лет. За это длительное время он неоднократно болел обычными простудами в реальной жизни. Вместо того чтобы отменять рабочие сессии, Кларк сразу отправлялся в студию и записывал хрипы, находясь в действительно болезненном состоянии, пишет IGN.

Актер отметил, что весь этот длительный процесс не стал для него слишком тяжелым испытанием. Разработчики заранее планировали сложные эпизоды и оставляли изнурительные звуковые сессии на конец рабочего дня.

"Это не так плохо, как вы могли бы подумать, ведь у меня было пять лет, чтобы распределить эту нагрузку",

– прокомментировал актер Роджер Кларк.

Кларк добавил, что во время настоящих простуд создатели игры получили огромный массив невероятно точных звуковых данных. Когда актер чувствовал недомогание, он сам предлагал командам разработчиков воспользоваться моментом для записи.

В самой игре Артур Морган заражается туберкулезом на ранних этапах сюжета после того, как жестоко избил человека до смерти ради взыскания долга. Это событие становится своеобразным кармическим наказанием за преступную жизнь героя. Впоследствии персонаж теряет сознание от очередного приступа, после чего врач ставит ему смертельный диагноз. Несмотря на тяжелую болезнь, герой пытается искупить свои грехи и помочь другим людям.