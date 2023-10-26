Киберспортивный мир всколыхнула неожиданная новость о том, что один из лучших игроков в истории соревновательного Counter-Strike решил приостановить карьеру, сообщает 24 Канал.

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Речь идет о Месси от мира CS – украинском снайпере организации NAVI Александре Костылеве, более известном как s1mple.

Звезда "рожденных побеждать" уже пропустил турнир IEM Sydney из-за проблем с документами, что заставило тренера коллектива Андрея "B1ad3" Городенского сесть на место игрока самому.

Однако теперь Костылев объявил о том, что и вовсе берет паузу в выступлениях.

Пора сделать перерыв, как я и хотел, но это лишь половина истории. Нужно разобраться с документами и позаботиться о других людях в своей жизни, – написал киберспортсмен в X

Такая новость изрядно ошарашила всех болельщиков NAVI, но это еще не все, ведь s1mple добавил, что даже не знает, вернется ли к игре за украинский коллектив.

О переходе в другую организацию: никогда не думал об этом, но было бы интересно увидеть предложения, возможно, на rifle (роль рифлера – ред.), поскольку awp не так сильно влияет на новую игру (речь об отличиях между CS:GO и CS 2 – ред.), – добавил Костылев.

Кто заменит легендарного снайпера?

Однако, похоже, подобная новость не стала шоком для менеджмента NAVI.

Как сообщает портал HLTV, уже идут переговоры о приобретении на место Симпла другого украинского снайпера, сейчас выступающего за коллектив Team Sprout – Игоря "w0nderful" Жданова.

Вероятный следующий снайпер NAVI / Фото с hltv

Несмотря на уход на неактивную позицию, Александр Костылев призвал продолжать поддерживать NAVI на дальнейших турнирах.