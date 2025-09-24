Легендарный украинский игрок в Counter-Strike Александр "s1mple" Костылев завоевал свой первый трофей в составе новой команды BC.GAME. Эта победа на европейском турнире стала результатом напряженной борьбы, открыв команде новые перспективы в мире профессионального киберспорта.

Что эта победа означает для будущего s1mple?

Команда BC.GAME, к которой s1mple присоединился в июле 2025 года, стала чемпионом турнира ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 2. В гранд-финале она одолела коллектив Alliance со счетом 2:1. Этот триумф стал первым для состава с момента подписания украинской звезды, пишет 24 Канал со ссылкой на PLEY.GG.

Путь к победе не был легким. Незадолго до решающих матчей Костылев написал в соцсети X, что ему скучно играть и он ждет настоящего соперника, который сможет его "поставить на место". Как по заказу, его команда вскоре проиграла два матча подряд, в том числе и Alliance, и упала в нижнюю сетку турнира.

Чтобы получить шанс на реванш, BC.GAME пришлось победить команду ESC. В этом матче s1mple продемонстрировал хорошую игру с рейтингом 1.81. Встретившись в финале с Alliance снова, BC.GAME сначала уступила на первой карте Ancient со счетом 8:13. Однако, благодаря удачной игре Костылева на Inferno, команда смогла сравнять счет в серии. Решающая карта Dust II завершилась уверенной победой BC.GAME 13:6, причем каждый игрок команды закончил ее с положительной статистикой.

По итогам турнира s1mple был признан самым ценным игроком (MVP), завершив выступление со средним рейтингом 1.43 за 14 сыгранных карт.

Помимо призовых в размере 12 000 долларов, эта победа победа обеспечила команде место в финале ESL Challenger League Season 50 для Европы, который состоится 18-20 ноября 2025 года. Победитель этого финала получит путевку в первый этап престижной ESL Pro League Season 23, что может стать для s1mple и его команды шагом к возвращению на самый высокий уровень соревновательного Counter-Strike.

Странный твит учитывая последние результаты

Стоит отметить, что такие высказывания о "скучных играх" являются весьма странными, учитывая недавние провалы s1mple и BC.GAME. Так, например, в августе он показал пятую худшую игру в своей карьере, завершив матч с рейтингом HLTV 0.26. Его команда потерпела поражение от Partizan. Как писали тогда журналисты, Костылев продемонстрировал чрезвычайно слабый результат. Эта игра стала просто катастрофой, поскольку украинец завершил матч на последнем месте в турнирной таблице. Ему удалось совершить лишь несколько убийств, и он не имел никакого влияния на игру в ключевых моментах.

Чуть ранее он играл на турнире The Proving Grounds, победив CYBERSHOKE со счетом 2:1. Однако, как показывает статистика, персональные результаты s1mple были довольно скромными: 56 убийств против 54 смертей, а также рейтинг 1.01.

Учитывая, что Костылев является одним из самых известных игроков в Counter-Strike и когда-то был среди сильнейших в мире, фанаты ожидали от него лучших результатов. Поэтому это сообщение о его ожиданиях резко контрастирует с его текущими результатами.

