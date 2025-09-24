Легендарний український гравець у Counter-Strike Олександр "s1mple" Костилєв здобув свій перший трофей у складі нової команди BC.GAME. Ця перемога на європейському турнірі стала результатом напруженої боротьби, відкривши команді нові перспективи у світі професійного кіберспорту.

Що ця перемога означає для майбутнього s1mple?

Команда BC.GAME, до якої s1mple приєднався в липні 2025 року, стала чемпіоном турніру ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 2. У гранд-фіналі вона здолала колектив Alliance з рахунком 2:1. Цей тріумф став першим для складу з моменту підписання української зірки, пише 24 Канал з посиланням на PLEY.GG.

Шлях до перемоги не був легким. Незадовго до вирішальних матчів Костилєв написав у соцмережі X, що йому нудно грати і він чекає на справжнього суперника, який зможе його "поставити на місце". Як на замовлення, його команда невдовзі програла два матчі поспіль, зокрема й Alliance, та впала у нижню сітку турніру.

Щоб отримати шанс на реванш, BC.GAME довелося перемогти команду ESC. У цьому матчі s1mple продемонстрував гарну гру з рейтингом 1.81. Зустрівшись у фіналі з Alliance знову, BC.GAME спочатку поступилася на першій мапі Ancient з рахунком 8:13. Проте, завдяки вдалій грі Костилєва на Inferno, команда змогла зрівняти рахунок у серії. Вирішальна мапа Dust II завершилася впевненою перемогою BC.GAME 13:6, причому кожен гравець команди закінчив її з позитивною статистикою.

За підсумками турніру s1mple був визнаний найціннішим гравцем (MVP), завершивши виступ із середнім рейтингом 1.43 за 14 зіграних мап.

Окрім призових у розмірі 12 000 доларів, ця перемога забезпечила команді місце у фіналі ESL Challenger League Season 50 для Європи, який відбудеться 18-20 листопада 2025 року. Переможець цього фіналу отримає путівку до першого етапу престижної ESL Pro League Season 23, що може стати для s1mple та його команди кроком до повернення на найвищий рівень змагального Counter-Strike.

Дивний твіт з огляду на останні результати

Варто зазначити, що такі висловлювання про "нудні ігри" є вельми дивними, враховуючи нещодавні провали s1mple та BC.GAME. Так, наприклад, у серпні він показав п'яту найгіршу гру в своїй кар'єрі, завершивши матч з рейтингом HLTV 0.26. Його команда зазнала поразки від Partizan. Як писали тоді журналісти, Костилєв продемонстрував надзвичайно слабкий результат. Ця гра стала просто катастрофою, оскільки українець завершив матч на останньому місці в турнірній таблиці. Йому вдалося зробити лише кілька вбивств, і він не мав жодного впливу на гру в ключових моментах.

Трохи раніше він грав на турнірі The Proving Grounds, перемігши CYBERSHOKE з рахунком 2:1. Однак, як показує статистика, персональні результати s1mple були досить скромними: 56 убивств проти 54 смертей, а також рейтинг 1.01.

Враховуючи, що Костилєв є одним із найвідоміших гравців у Counter-Strike і колись був серед найсильніших у світі, фанати очікували від нього кращих результатів. Тож цей допис про його очікування різко контрастує з його поточними результатами.

