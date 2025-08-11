Які результати першого матчу?

Олександр Костилєв зіграв свій перший офіційний матч у складі BC.Game Esports 10 серпня 2025 року. Команда здобула перемогу над росіянами з CYBERSHOKE з рахунком 2:1 на картах Overpass (13:16), Mirage (19:17) та Ancient (13:8). Це був стартовий раунд групової стадії турніру The Proving Grounds Season 3, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Попри перемогу, статистика Костилєва була скромнішою, ніж зазвичай: 56 убивств проти 54 смертей і рейтинг 1.01, що стало найнижчим показником у команді. Для виходу в плейоф BC.Game Esports необхідно здобути ще дві перемоги, інакше команда ризикує вилетіти з турніру після трьох поразок.

Турнір The Proving Grounds Season 3, який проходить онлайн із 10 до 22 серпня, є важливим випробуванням для нової команди s1mple. Цікаво, що українські колективи TNL і Passion UA отримали прямі запрошення до плейоф, демонструючи сильну позицію українського кіберспорту на міжнародній арені.

Рішення Костилєва залишити Natus Vincere стало гучною подією у світі кіберспорту. Після дев’яти років у NAVI українець завершив співпрацю з командою наприкінці липня 2025 року.

За цей час s1mple здобув численні трофеї, зокрема перемогу на PGL Major Stockholm 2021, а також титули на ESL One: New York 2016, ESL One: Cologne 2018, BLAST Premier: Global Final 2020 і BLAST Premier: World Final 2021.

У 2021 році разом із NAVI він став переможцем третього сезону Intel Grand Slam.

Костилєв тричі отримував звання найкращого гравця світу за версією HLTV (2018, 2021, 2022) і завоював 21 нагороду MVP, що закріпило за ним статус одного з найкращих у історії Counter-Strike.

У жовтні 2023 року s1mple вирішив взяти перерву в кар’єрі. Він спробував свої сили в оренді за Team Falcons і FaZe Clan, але не здобув із цими командами значних досягнень. Нова команда Костилєва, BC.Game Esports, наразі посідає лише 67-ме місце у світовому рейтингу HLTV і 66-те у рейтингу Valve, що робить шлях до вершини для s1mple непростим. Однак його досвід і талант можуть стати вирішальними для амбітного клубу, який прагне покращити свої позиції.

