Що відбувається з B8, NAVI та Passion UA на мейджорі?

StarLadder Budapest Major 2025 проходить офлайн у Будапешті на арені MTK Sportpark для групових етапів і в MVM Dome для плейоф, а в турнірі беруть участь 32 команди, які борються за призовий фонд у 1,25 мільйона доларів. Формат передбачає три швейцарські стадії з переходом до сітки плейоф для найкращих колективів, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Дивіться також Кіберспортивний чемпіонат світу з Microsoft Excel назвав переможця 2025 року

Як грали B8?

B8 голосно заявили про себе, зупинивши потужну переможну серію Falcons на Ancient і стартувавши в Stage 3 з рахунком 1 – 0, чим зламали одну з найстабільніших карт суперника.

Та вже у наступному матчі проти MOUZ український колектив програв.

Третій матч, який грали проти Vitality також був не на користь українців.

Які результати у NAVI?

Для NAVI перший ігровий день основного етапу також став непростим: бразильська FURIA впевнено розібралася з командою, не залишивши шансів повернутися в боротьбу на стартовій карті.

Після цього на них чекала зустріч з PARIVISION, де українці перемогли російську компанію, що маскується під сербську.

Останній матч відбудеться з paiN Gaming. Він має показати, чи здатна команда адаптуватися до агресивного стилю суперників із Бразилії.

Що показали Passion UA?

Passion UA опинилися в найскладнішій ситуації: команда стартувала з 0 – 2 у Stage 3, програвши спочатку G2 Esports, а потім Team Falcons.

Тепер команда зустрінеться з Liquid у форматі серії до трьох перемог.

Окремою інтригою дуелі Liquid — Passion UA стає протистояння Джонатана EliGE Яблоновскі з його колишніми одноклубниками, які перейшли з Complexity до української організації. Це перша їхня очна зустріч після трансферів до нинішніх складів, і додатковий емоційний підтекст може вплинути на хід серії, де обидві сторони не мають права на помилку.