Украинец Александр "s1mple" Костылев вернется к соревнованиям, но сыграет не за NAVI

После длительного перерыва в крупных турнирах известный украинский киберспортсмен s1mple возвращается на сцену Counter-Strike 2, но только на короткое время. Его новой командой станет Team Falcons.

Что известно

"Легендарный игрок NAVI Александр "s1mple" Костылев возвращается из инактива. В течение трех следующих месяцев, включая квалификацию на Perfect World Shanghai Major 2024, он будет выступать за Team Falcons на правах аренды", – говорится в заметке на сайте Natus Vincere.

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Интересно, что только в конце августа s1mple заявил, что, хотя и рассматривает возможность возвращения в киберспорт после паузы, которую он взял в октябре 2023 года, все же произойдет это не слишком быстро, поскольку сейчас он сосредотачивается на других делах. Он добавил, что "нашел отношения" и "наконец-то почувствовал себя счастливым", так что раннего возвращения на киберспортивную сцену никто не ожидал – с того момента прошло чуть больше месяца.

Но частично его слова таки оправдались. "NaVi не нужен s1mple, Саше нужны NaVi", – заявил Костылев в августе и ушел в Team Falcons.



s1mple вместе с b1t на ESL Pro League / Фото HLTV

Главный тренер Falcons Danny "zonic" Sørensen заговорил о необходимости изменений сразу после того, как его команда вылетела из осеннего финала. s1mple займет место Альваро "SunPayus" Гарсии в стартовой пятерке. Испанец, шестой в прошлогоднем рейтинге 20 лучших игроков года, имел некоторые проблемы в последнее время.

В этом году у Falcons был лишь один удачный финиш на крупных событиях — полуфинал IEM в Катовице в феврале, сразу после того, как они вернулись в зимнее межсезонье, но с тех пор они не смогли повторить этот успех. Команда не смогла продемонстрировать признаков улучшения, даже после присоединения Петера "dupreeh" Расмуссена в марте.

Сможет ли s1mple помочь команде выигрывать, покажет время. Александр Костылев является трехкратным обладателем титула "Игрок года" и еще дважды занимал второе место. Его называют "талантом поколения", поэтому шансы на победы большие.