Saints Row в центре скандала: трейлеры утопают в дизлайках, а геймерам хамят в твиттере

Разработчики из Volition недавно объявили о перезапуске франшизы Saints Row, однако получили совсем не ту реакцию сообщества на которую ожидали. Подробнее о ситуации в материале.

В сети еще не успело появиться достаточно деталей о будущем перезапуске серии Saints Row, а тысячи фанатов уже открещиваются от проекта и обвиняют разработчиков в "измене Святым" на что те в свою очередь достаточно неумело отвечают в твиттере.

С чего все началось? Возвращение к корням или полный крах: перезапуск Saints Row разделил геймеров на два лагеря

Итак, большому количеству фанатов серии не понравился внешний вид и манеры новых главных героев, о чем они поспешили заявить в социальных сетях и на Ютубе, "наградив" первый трейлер проекта большим количеством дизлайков.

Кроме этого, масла в огонь подлили высказывания официального аккаунта игры в твиттере, администраторы которого не очень удачно подбирают слова в общении с недовольными фанатами. Так, одного из преданных поклонников франшизы обозвали хейтером, а других обвинили в преждевременных суждениях и ряде подобных вещей.

Я знаю, что вы не станете меня слушать, но если вы хотите, чтобы фанаты успокоились и перестали вас доставать, то может стоит заменить этих клоунов настоящими "Святыми" (которым даже не обязательно быть героями из старых игр, а просто хотя бы выглядеть как гангстеры)? Это бы устранило большую часть недовольства, направленного в ваш адрес, – написал разработчикам в твиттере пользователь Gavinator6429.

Реакцией создателей проекта на подобное обращение стала довольно неприятная "гифка", оскорбившая чувства пользователя.

Такое отношение к собственным поклонникам возмутило тысячи геймеров и они принялись защищать товарища, адресуя гневные посты в адрес разработчиков, продолжавших весьма неуклюже отвечать, утверждая что это все "шоковая реакция от новизны" и фанаты "еще ничего толком не видели, чтобы критиковать игру".

После словесных баталий в сеть выложили уже второй по счету трейлер проекта, который подробнее знакомит геймеров с местом действия игры городом Санто-Илес и его бандами, а также рассказывает подробности о тройке главных героев.

Добро пожаловать в Санто-Илес



К большому сожалению для разработчиков, второе видео постигла судьба дебютного трейлера и его тоже начали массово засыпать дизлайками.

Эта игра разделит всю фанатскую базу, – утверждает пользователь Jade Nguyen в комментарии с наибольшим количеством лайков.

И похоже, что он прав, ведь споры в сетях и дальше не утихают. Несмотря на то, что находятся и те, кто защищает проект, кажется, что большинство "олдскульных" фанатов все же недовольны подобным перезапуском, а поэтому можно предположить, что игру ожидает не только буря недовольства после анонса, но и плохие продажи и оценки в будущем, поэтому разработчикам, по нашему мнению, все же следует прислушаться к пожеланиям поклонников пока не стало слишком поздно.

Релиз Saints Row запланирован 25 февраля 2022 года на ПК и консолях.