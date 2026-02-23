Ведущий геймдизайнер оригинальной Saints Row Крис Стокман, нашел чем огорчить поклонников серии, информирует Insider Gaming.
Интересно 5 лет без единой игры: Tencent закрыла студию разработчика Assassin's Creed
Еще одна конкурентка GTA больше никогда не выйдет?
Перезапуск Saints Row в 2022 году, мягко говоря, не удался. Игра не смогла оправдать ни надежд геймеров, ни надежд по продажам от ее разработчиков и издателей, что обусловило ситуацию в которой судьба франшизы зависла "на волоске".
Похоже, этот волос с треском оборвался.
Крис Стокман, один из создателей оригинальной игры, отвечая фанату в Discord, заявил, что пытался лоббировать продолжение, но все его попытки оказались тщетными, так что серия скорее всего мертва.
Фрагмент переписки с разработчиком опубликовал пользователь под ником @papaRPG в соцсети X.
Я думаю, что франшиза, к сожалению, мертва. У меня такое ощущение, что Embracer не имеет никакой возможности что-то с ней сделать. Хотелось бы, чтобы все было иначе. Я изо всех сил пытался предложить путь вперед, но они меня игнорируют,
– сказал он.
Так вот, Embracer, материнская компания, которая владеет правами на Saints Row, не намерена делать новый проект во франшизе и, похоже, это не изменится в ближайшие годы.
Хотя еще несколько месяцев назад они сами просили того же Стокмана подумать над сценарием возможного "приквела" к оригинальному проекту.
Почему потеря Saints Row – это удар для геймеров?
Когда-то Saints Row по-настоящему рассматривалась как альтернатива Grand Theft Auto.
Первые части серии были о тяжелых темах, но уже имели абсурдный юмор, который отделял их от конкурентов из Rockstar. С каждой последующей частью его концентрация становилась все больше.
В итоге, фирменный "саркастический" стиль Saints Row так и оставил ее в статусе "игры-прикола", что не нашло отклик в сердцах достаточного количества геймеров. В свою очередь GTA 6 является самой ожидаемой игрой целого поколения.