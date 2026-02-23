Ведущий геймдизайнер оригинальной Saints Row Крис Стокман, нашел чем огорчить поклонников серии, информирует Insider Gaming.

Еще одна конкурентка GTA больше никогда не выйдет?

Перезапуск Saints Row в 2022 году, мягко говоря, не удался. Игра не смогла оправдать ни надежд геймеров, ни надежд по продажам от ее разработчиков и издателей, что обусловило ситуацию в которой судьба франшизы зависла "на волоске".

Похоже, этот волос с треском оборвался.

Крис Стокман, один из создателей оригинальной игры, отвечая фанату в Discord, заявил, что пытался лоббировать продолжение, но все его попытки оказались тщетными, так что серия скорее всего мертва.

Фрагмент переписки с разработчиком опубликовал пользователь под ником @papaRPG в соцсети X.

Я думаю, что франшиза, к сожалению, мертва. У меня такое ощущение, что Embracer не имеет никакой возможности что-то с ней сделать. Хотелось бы, чтобы все было иначе. Я изо всех сил пытался предложить путь вперед, но они меня игнорируют,

– сказал он.

Так вот, Embracer, материнская компания, которая владеет правами на Saints Row, не намерена делать новый проект во франшизе и, похоже, это не изменится в ближайшие годы.

Хотя еще несколько месяцев назад они сами просили того же Стокмана подумать над сценарием возможного "приквела" к оригинальному проекту.

Почему потеря Saints Row – это удар для геймеров?