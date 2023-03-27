Разработчик назвал самую популярную игру по количеству скачиваний на смартфоны

Уже культовая Subway Surfers стала самой скачиваемой мобильной игрой в истории, преодолев отметку в 4 миллиарда загрузок. На такие невероятные цифры у игры ушло долгих 11 лет.

Количество загрузок учитывалось как на iOS, так и на Android. Это первая мобильная игра в истории, достигшая показателя в 4 миллиарда загрузок.

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Самая популярная мобильная игра

SYBO Games, являющиеся создателями игры, рассказали, что еще в 2020 году она достигла отметки в 3 миллиарда загрузок. А за последние три года удалось получить еще 1 миллиард загрузок.

Возможный всплеск популярности Subway Surfers в последнее время связывают с тем, что на платформе TikTok стали вирусными ролики, в которых в одной части экрана показывают геймплей игры, а в другой – кадры, не связанные с платформером.

Официальный трейлер игры Subway Surfers: смотрите видео

Впервые аркада была представлена еще 24 мая 2012 года, то есть менее чем за два месяца игре исполняется ровно 11 лет. За все это время в нем практически ничего не изменилось: все та же механика и те же препятствия. Однако разработчики постоянно обновляют качество графики, стиль окружения и скины для бегунов.