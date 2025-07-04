Portal 2 лишилась статуса самой рейтинговой игры в Steam – кто поднялся на первое место

Легендарная головоломка Portal 2 упала в списке самых рейтинговых видеоигр на платформе Steam, уступив место на вершине не менее культовой игрушке.

Portal 2 удивительно долго удерживала первое место в списке проектов с самым высоким рейтингом в Steam, но одна инди-игра все же подвинула головоломку от Valve на второе место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Steam250.

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Видеоигрой, превзошедшей показатели Portal 2 и всех других игр на платформе Valve стал симулятор фермы Stardew Valley.

На момент написания материала, проект от ConcernedApe имеет 896 469 обзоров, с общим баллом в 8,87 и рейтингом положительных рецензий в 98%.

В противоположность, бывшая лидер списка Portal 2 имеет балл 8,85 и 99% положительных рецензий с 435 920 отзывами.

Самые рейтинговые игры Steam / Скриншот steam250.com

Такая победа поражает сама по себе, но еще больше шокирует факт, что Эрик "ConcernedApe" Барон разработал игру самостоятельно, за что заслужил любовь миллионов геймеров, которая вылилась в блестящий игровой портрет в Stardew Valley.

Кроме того, соло-проект, пусть сейчас и поддерживаемый командой, оставил далеко за бортом ААА-игры от крупных студий, что просто не укладывается в голове и показывает насколько культовой является эта уютная игрушка.