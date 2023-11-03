Фаталити нового персонажа Mortal Kombat 1 уже окрестили "самым кровавым": зрелищное видео

Новый боец Omni-Man вскоре присоединится к списку персонажей Mortal Kombat 1 и разработчики показали геймерам его фаталити, поразившее немало поклонников франшизы своей жестокостью.

Mortal Kombat 1, вышедшая в сентябре этого года, достаточно успешно "перезапустила" известную франшизу, сообщает 24 Канал.

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Однако, как только прошли первые впечатления, стало ясно, что игре будет трудно надолго удержать геймеров в своих сетях.

Количество игроков постоянно падало с каждой неделей после релиза, но, вероятно, их вернет дополнение – Kombat Pack 1, которое добавит новых игровых персонажей.

Главной звездой первого DLC стал суперзлодей из комикса и мультсериала Invincible – Omni-Man.

Чтобы подогреть любопытство, NetherRealm продемонстрировали фаталити дебютанта франшизы, которое является отсылкой на его битву против собственного сына и удивило немало фанатов игры своей жуткой зрелищностью.

Фаталити Omni-Man в действии: смотреть видео

Несмотря на то, что за свою историю Mortal Kombat видела немало кровавых завершающих приемов, многие фанаты серии в комментариях назвали именно это фаталити "самым кровавым".

И с этим сложно поспорить, ведь оно действительно получилось удивительно зрелищным и добавит красок Mortal Kombat 1 уже 9 ноября, когда станет доступным в игре.