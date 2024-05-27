Фанат Starfield нашел самого отвратительного пришельца во всей вселенной – забавное фото

Starfield полон странных планет и еще более странных существ, но открытие одного геймера, которое он окрестил "самым уродливым" созданием, которое когда-либо видел, поразило и насмешило фанатов игры.

Любая игра от студии Bethesda прежде всего привлекает геймеров возможностью свободного исследования масштабного виртуального мира, заботливо созданного разработчиками. Космическая RPG Starfield возводит этот аспект в абсолют.

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На сабредите, посвященном игре, ее поклонники любят делиться своими уникальными историями и открытиями.

На этот раз пользователь под ником Pedro_MS83 поразил и одновременно насмешил сообщество, скриншотом существа которое окрестил "самым отвратительным" пришельцем во всей игре.

Создание, о котором идет речь, называется "Flocking Snuffler Scavenger". Это инопланетянин, похожий на слизня, без ног, с длинным слоновьим хоботом, выпученными красными глазами и большими острыми зубами.

Как сообщил геймер, нашел он этого "красавца" на планете Leonis III.

Самый уродливый пришелец в Starfield / Фото с Reddit

Большинство пользователей в комментариях согласились с оценкой красоты NPC от Pedro_MS83, но нашлись и остряки.

Вполне вероятно, он точно так же подумал о тебе, – пошутил один из комментаторов.

Так или иначе, вселенная Starfield скрывает еще немало неожиданностей для геймеров и годами будет удивлять поклонников виртуальных развлечений.