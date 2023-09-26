Впервые представленная в Call of Duty: Black Ops, Nuketown крепко закрепила за собой статус одной из самых популярных карт в серии на долгие годы.

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Несмотря на то, что это одна из самых маленьких многопользовательских карт, выпущенных в популярной франшизе, она кочевала из игры в игру и была представлена в нескольких итерациях.

Уникальная эстетика и удачный гейм дизайн сделали это поле битвы одной из любимых карт не только среди фанатов CoD, но и шутеров в целом, ведь ее даже переделывали в других играх, таких как Fortnite и Roblox.

Однако лучшую версию Nuketown удалось создать паре инди-разработчиков, решивших воссоздать культовую карту, используя все возможности нового игрового движка Unreal Engine 5, что подарило локации невероятную реалистичность.

Nuketown в UE5: смотреть видео

Авторами проекта стали Reissad Studio – дуэт инди-разработчиков, стоящих за контроверсионным шутером Bodycam, что в свое время вызвал оживленные споры в сети из-за своей тревожной приближенности к реальности.

Следует отметить, что вместо того, чтобы создать версию Nuketown эпохи 60-х годов, энтузиасты решили сделать эту карту в более присущем им стиле, а значит, это могло быть задумано как своеобразная рекламная кампания для привлечения внимания к их собственному проекту.