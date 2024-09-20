10 самых длинных видеоигр всех времен

Некоторые игры могут забрать не одну неделю вашей жизни, если вы хотите пройти хотя бы основную кампанию, не говоря уже о дополнительных заданиях и исследовании мира. Постоянное совершенствование возможностей приводит к расширению функциональности, карт, а также количества и длительности заданий. Вот несколько проектов, которые заставят вас надолго выпасть из реального мира в виртуальный.

Поскольку 100% прохождения является достаточно субъективным моментом, в этом списке основное внимание будет уделяться именно кампании и времени, необходимом на ее завершение.

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Gran Turismo 4 – 77 часов

Хотя гоночные игры можно отнести к категории "бесконечных", большинство игр серии Gran Turismo имеют отдельную кампанию, а Gran Turismo 4 выделяется как самая длинная в серии с большим отрывом.

В этой кампании вы примете участие в сложных гонках во многих категориях транспортных средств, пополняя свою коллекцию автомобилей, чтобы стать лучшим гонщиком.

My Time at Sandrock – 78 часов

В симуляторы жизни можно играть бесконечно, но многие из них предлагают кампанию, которая охватывает всю функциональность игры, постепенно знакомя нас с ней – от азов до самых сложных возможностей.

My Time at Sandrock – один из лучших примеров в этой категории. Сосредотачиваясь на строительстве, а не на фермерстве, Sandrock имеет замечательную историю, наполненную колоритными персонажами, а также удивительное количество тайн и экшена.

Смотрите трейлер My Time at Sandrock: видео

Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past – 78 часов

Ремейк Dragon Quest 7 для 3DS имеет преимущество над оригиналом, растянув время прохождения игры немного дольше, чем раньше. Это вызвало критику со стороны некоторых игроков, но это игра серии Dragon Quest, так что это не означает, что это плохое время, даже если она не имеет лучшего темпа. Это веселое приключение о поиске таинственной карты и возвращении мира потерянных континентов.

Story of Seasons: Trio of Towns – 79 часов

Как и Sandrock, Story of Seasons – это симулятор фермы/жизни, который имеет соответствующую концовку, где ваш персонаж медленно стареет по мере прохождения игры, позволяя вам прожить полноценную жизнь мирного фермера, делая всевозможные вещи для своих друзей и соседей. Естественно, чтобы прожить целую жизнь, нужно определенное время, и к моменту появления титров вы сделаете большую часть того, что может предложить игра.

Harvest Moon: Back to Nature – 80 часов

Еще одна ферма. Игра имеет много итераций в серии под разными названиями, но эта – намного длиннее всех остальных игр Harvest Moon.

Игровой процесс Harvest Moon: Back to Nature: видео

Persona 3: FES – 82 часа

Основная история Persona 3 завершается через 82 часа. Расширенная версия проекта под названием Persona 3 FES была выпущена годом позже, но оказалось, что на основную кампанию теперь можно потратить на два часа меньше.

Несмотря на это Persona 3 FES содержит больше общего контента, чем базовая версия. Пройдя ее, можно рассчитывать на 140 часов игры.

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Monster Hunter Freedom Unite – 100 часов

Продолжительность этой игры различные обозреватели оценивают в 98-100 часов. Она является самой длинной кампанией Capcom. Впервые выпущенная в Японии как Monster Hunter Portable 2nd G, Unite является расширенной версией Monster Hunter Freedom 2.

Несмотря на то, что до титров вы сможете добраться уже через 98-100 часов, Monster Hunter Freedom Unite имеет примерно 459 часов контента для тех, кто завершает игру полностью.

Смотрите трейлер Monster Hunter Freedom Unite: видео

Persona 5 Royal – 101 час

Persona 5 и без того была самой длинной игрой в серии Persona, но добавьте к ней дополнительную сюжетную арку и персонажей, которые входят в Королевское издание, и вы получите одну из самых длинных игр всех времен.

Среднее время прохождения этой истории составляет 101 час. Royal, как и многие игры в этом списке, является расширенной версией ранее выпущенной игры.

На данный момент это самая длинная игра в серии Persona, если только будущая Persona 6 не изменит ее.

Kerbal Space Program – 115 часов

Кампания Kerbal Space Program имеет много сложных миссий, но есть одна миссия, которая знаменует собой конец игры, и она уместно называется The Ultimate Challenge. Все, что вам нужно сделать — это взять один корабль, приземлиться на 14 планетах и благополучно вернуться домой.

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Library of Ruina – 118 часов

В Library of Ruina, играя за библиотекаря, вы должны сражаться с гостями, чтобы превратить их в книги и сделать свою библиотеку сильнее, с целью найти одну идеальную книгу. Кроме захватывающих боев, эта игра имеет развернутые сюжетные сцены, рассказанные в стиле визуального романа — это объясняет, почему она занимает так много времени, даже для самых быстрых игроков.