Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: правда о Марио и женские доспехи в играх

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этот раз они заметили интересную деталь на обложке игры о Марио, а также показали "типичные" женские доспехи.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

10 место – "Жуткая" находка

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – asylum83

Марио умирает на обложке

9 место – А так все начиналось...

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – SuperSailorZ

– Я так взволнована! Я слышала много положительных отзывов об этой игре!

Через час:

– Кажется... До сих пор скучно. Возможно, играть станет интереснее, когда я пройду все эти учебные задания.

Через 2 часа:

– В сети она выглядит иначе. Возможно, мне нужно пройти еще несколько миссий.

Через 3 часа:

– Пожалуйста, подари мне что-то приятное! Мне нужно тебя любить! Я потратила на тебя весь свой месячный бюджет на развлечения.

8 место – И так каждый день

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – daweadawe

7 место – Когда удивил всех

Количество лайков – 19 тысяч

Автор – Valenderio

Я: наконец-то убиваю босса, с которым долго боролся.

Мои коллеги:

6 место – Интересный прогноз

Количество лайков – 27 тысяч

Автор – Arup_98

– Как вы думаете, будут ли оставаться популярными видеоигры?

– Нет, я не думаю, что они будут существовать долго, так как они не являются учебными. Видеоигры – это просто увлечение, которое постепенно исчезнет. Публике всегда становится скучно, и она находит что-то другое. Просто подождите и увидите.

5 место – Пасхалка в стокгольмском метро

Количество лайков – 54 тысячи

Автор – criteriaz

4 место – Жизненная история

Количество лайков – 73 тысячи

Автор – BlackNair

– Наконец-то, мой выходной. Время сыграть в одну из моих 300 игр!

– Какую бы выбрать? Не могу решить...

– О, нашел! Trials of Mana! Я уже месяц планирую это сделать!

– Или, может быть, мне следует взять новый ранг в League of Legends?

– Ахх, я хотел еще пройти Horizon Zero Dawn! Хмм...

В конце концов он не смог выбрать игру, а все свое время потратил на просмотр видео на ютубе.

3 место – Классика

Количество лайков – 80 тысяч

Автор – sweetbeefmclou

Мужские доспехи в видеоиграх:

Женские доспехи в видеоиграх:

2 место – Современные реалии

Количество лайков – 81 тысяча

Автор – alwayshoorny

Почему бы не попробовать онлайн-игры? Мы имеем:

Представленные игры: хорошие шансы встретиться с токсичными 12-летними детьми

League of Legends: "плохая игра"

1 место – И такое когда-то было

Количество лайков – 94 тысячи

Автор – Thatsoivetrussian

2007 год не имел права на столь сильную пощечину