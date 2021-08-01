Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: правда про Маріо та жіночі обладунки в іграх
Джерело:24 канал
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу вони помітили цікаву деталь на обкладинці гри про Маріо, а також показали "типові" жіночі обладунки.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: консольні війни та лікування з Resident Evil
10 місце – "Моторошна" знахідка
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – asylum83
Маріо помирає на обкладинці
9 місце – А так все починалось...
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – SuperSailorZ
– Я така схвильована! Я чула чимало гарних відгуків про цю гру!
Через годину:
– Здається… Досі нудно. Можливо, грати стане цікавіше, коли я пройду всі ці навчальні завдання.
Через 2 години:
– У мережі вона має інший вигляд. Можливо, мені потрібно пройти ще кілька місій.
Через 3 години:
– Будь ласка, подаруй мені щось приємне! Мені потрібно тебе любити! Я витратила на тебе весь свій місячний бюджет на розваги.
8 місце – І так щодня
Кількість вподобань – 18 тисяч
Автор – daweadawe
7 місце – Коли здивував усіх
Кількість вподобань – 19 тисяч
Автор – Valenderio
Я: нарешті вбиваю боса, з яким довго боровся.
Мої колеги:
6 місце – Цікавий прогноз
Кількість вподобань – 27 тисяч
Автор – Arup_98
– Як ви думаєте, чи залишатимуться популярними відеоігри?
– Ні, я не думаю, що вони існуватимуть довго, тому що вони не є навчальними. Відеоігри – це просто захоплення, яке поступово зникне. Публіці завжди стає нудно, і вона знаходить щось інше. Просто почекайте і побачите.
5 місце – Пасхалка в стокгольмському метро
Кількість вподобань – 54 тисячі
Автор – criteriaz
4 місце – Життєва історія
Кількість вподобань – 73 тисячі
Автор – BlackNair
– Нарешті, мій вихідний. Час зіграти в одну з моїх 300 ігор!
– Яку б вибрати? Не можу вирішити…
– О, знайшов! Trials of Mana! Я вже місяць планую це зробити!
– Або, можливо, мені слід взяти новий ранг в League of Legends?
– Ахх, я ж хотів ще пройти Horizon Zero Dawn! Хмм…
Врешті-решт він не зміг вибрати гру, а весь свій час витратив на перегляд відео на ютубі.
3 місце – Класика
Кількість вподобань – 80 тисяч
Автор – sweetbeefmclou
Чоловічі обладунки у відеоіграх:
Жіночі обладунки у відеоіграх:
2 місце – Сучасні реалії
Кількість вподобань – 81 тисяча
Автор – alwayshoorny
Чому б не спробувати онлайн-ігри? Ми маємо:
Представлені ігри: гарні шанси зустрітися з токсичними 12-річними дітьми
League of Legends: "погана гра"
1 місце – І таке колись було
Кількість вподобань – 94 тисячі
Автор – Thatsoivetrussian
2007 рік не мав права на такий сильний ляпас