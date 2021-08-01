На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: консольные войны и лечение с Resident Evil
10 место – "Жуткая" находка
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – asylum83
Марио умирает на обложке
9 место – А так все начиналось...
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – SuperSailorZ
– Я так взволнована! Я слышала много положительных отзывов об этой игре!
Через час:
– Кажется... До сих пор скучно. Возможно, играть станет интереснее, когда я пройду все эти учебные задания.
Через 2 часа:
– В сети она выглядит иначе. Возможно, мне нужно пройти еще несколько миссий.
Через 3 часа:
– Пожалуйста, подари мне что-то приятное! Мне нужно тебя любить! Я потратила на тебя весь свой месячный бюджет на развлечения.
8 место – И так каждый день
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – daweadawe
7 место – Когда удивил всех
Количество лайков – 19 тысяч
Автор – Valenderio
Я: наконец-то убиваю босса, с которым долго боролся.
Мои коллеги:
6 место – Интересный прогноз
Количество лайков – 27 тысяч
Автор – Arup_98
– Как вы думаете, будут ли оставаться популярными видеоигры?
– Нет, я не думаю, что они будут существовать долго, так как они не являются учебными. Видеоигры – это просто увлечение, которое постепенно исчезнет. Публике всегда становится скучно, и она находит что-то другое. Просто подождите и увидите.
5 место – Пасхалка в стокгольмском метро
Количество лайков – 54 тысячи
Автор – criteriaz
4 место – Жизненная история
Количество лайков – 73 тысячи
Автор – BlackNair
– Наконец-то, мой выходной. Время сыграть в одну из моих 300 игр!
– Какую бы выбрать? Не могу решить...
– О, нашел! Trials of Mana! Я уже месяц планирую это сделать!
– Или, может быть, мне следует взять новый ранг в League of Legends?
– Ахх, я хотел еще пройти Horizon Zero Dawn! Хмм...
В конце концов он не смог выбрать игру, а все свое время потратил на просмотр видео на ютубе.
3 место – Классика
Количество лайков – 80 тысяч
Автор – sweetbeefmclou
Мужские доспехи в видеоиграх:
Женские доспехи в видеоиграх:
2 место – Современные реалии
Количество лайков – 81 тысяча
Автор – alwayshoorny
Почему бы не попробовать онлайн-игры? Мы имеем:
Представленные игры: хорошие шансы встретиться с токсичными 12-летними детьми
League of Legends: "плохая игра"
1 место – И такое когда-то было
Количество лайков – 94 тысячи
Автор – Thatsoivetrussian
2007 год не имел права на столь сильную пощечину