На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: консольні війни та лікування з Resident Evil

10 місце – "Моторошна" знахідка

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – asylum83

Маріо помирає на обкладинці

9 місце – А так все починалось...

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – SuperSailorZ

– Я така схвильована! Я чула чимало гарних відгуків про цю гру!

Через годину:

– Здається… Досі нудно. Можливо, грати стане цікавіше, коли я пройду всі ці навчальні завдання.

Через 2 години:

– У мережі вона має інший вигляд. Можливо, мені потрібно пройти ще кілька місій.

Через 3 години:

– Будь ласка, подаруй мені щось приємне! Мені потрібно тебе любити! Я витратила на тебе весь свій місячний бюджет на розваги.

8 місце – І так щодня

Кількість вподобань – 18 тисяч

Автор – daweadawe

7 місце – Коли здивував усіх

Кількість вподобань – 19 тисяч

Автор – Valenderio

Я: нарешті вбиваю боса, з яким довго боровся.

Мої колеги:

6 місце – Цікавий прогноз

Кількість вподобань – 27 тисяч

Автор – Arup_98

– Як ви думаєте, чи залишатимуться популярними відеоігри?

– Ні, я не думаю, що вони існуватимуть довго, тому що вони не є навчальними. Відеоігри – це просто захоплення, яке поступово зникне. Публіці завжди стає нудно, і вона знаходить щось інше. Просто почекайте і побачите.

5 місце – Пасхалка в стокгольмському метро

Кількість вподобань – 54 тисячі

Автор – criteriaz

4 місце – Життєва історія

Кількість вподобань – 73 тисячі

Автор – BlackNair

– Нарешті, мій вихідний. Час зіграти в одну з моїх 300 ігор!

– Яку б вибрати? Не можу вирішити…

– О, знайшов! Trials of Mana! Я вже місяць планую це зробити!

– Або, можливо, мені слід взяти новий ранг в League of Legends?

– Ахх, я ж хотів ще пройти Horizon Zero Dawn! Хмм…

Врешті-решт він не зміг вибрати гру, а весь свій час витратив на перегляд відео на ютубі.

3 місце – Класика

Кількість вподобань – 80 тисяч

Автор – sweetbeefmclou

Чоловічі обладунки у відеоіграх:

Жіночі обладунки у відеоіграх:

2 місце – Сучасні реалії

Кількість вподобань – 81 тисяча

Автор – alwayshoorny

Чому б не спробувати онлайн-ігри? Ми маємо:

Представлені ігри: гарні шанси зустрітися з токсичними 12-річними дітьми

League of Legends: "погана гра"

1 місце – І таке колись було

Кількість вподобань – 94 тисячі

Автор – Thatsoivetrussian

2007 рік не мав права на такий сильний ляпас