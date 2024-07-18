Интересная статистика раскрыла самые популярные игры Xbox Game Studios – вы будете удивлены

Инсайдер обнародовал в сети количество игроков в самых популярных играх от Xbox Game Studios и некоторые результаты оказались довольно неожиданными.

Известный инсайдер Klobrille собрал открытые данные о самых популярных играх Xbox Game Studios по количеству игроков и создал интересную инфографику, которой поделился в сети.

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Игры от Bethesda далеко не самые популярные проекты Xbox Game Studios

Благодаря Xbox Game Pass геймеры могут наслаждаться огромным количеством видеоигр, без необходимости их покупать. В частности, там есть все игры многочисленных студий, которые Microsoft годами "брали под свое крыло".

Согласно информации от Klobrille, самой популярной игрой для Xbox по количеству игроков является франшиза Overwatch, в которую сыграло более 100 миллионов пользователей на всех платформах, на которых она доступна.

На втором месте оказались Forza Horizon 5 и Sea of Thieves – по 40 миллионов игроков. Бронза же досталась Minecraft Dungeons, которая привлекла внимание 25 миллионов геймеров.

Самые популярные игры под эгидой Xbox Game Studios / Фото Klobrille

Инсайдер также уточнил, что данные о количестве игроков учитывают общее количество игроков за весь период существования игр, а также включают пользователей Xbox Game Pass.

Кроме того, что некоторые игры вроде Forza Motorsport, Senua's Saga: Hellblade 2 и франшиза Call of Duty отсутствуют в рейтинге из-за того, что Xbox не предоставляет цифр об их количестве игроков.