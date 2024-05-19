Игрок Manor Lords создал настолько большое поселение, что "сломал" игру
Источник:Reddit
Даже разработчик хитовой стратегии Manor Lords был удивлен, увидев какое масштабное поселение создал геймер, проведя в видеоигре более 90 часов.
Поклонник Manor Lords похвастался удивительным городком, который поразил игровое сообщество своим масштабом.
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Пользователь Reddit под ником Busy-Shallot поделился на платформе интересным достижением, продемонстрировав, вероятно, самый большой город из построенных в популярной стратегии.
Я дошел до цели своего путешествия, достиг 4548 жителей в одной области, – написал геймер.
Игрок поставил себе амбициозную цель – иметь "наибольшее возможное количество жителей в одном регионе без еды и топлива".
И хотя зимой пришлось тяжело и многие NPC погибли из-за голода и холода, все же эксперимент Busy-Shallot был удачным.
Самое большое поселение в Manor Lords / Фото с Reddit
Однако, масштабы поселения сломали игроку файл сохранения и сделали его "непригодным для игры".
Всего мастер-строитель рассказал, что провел в игре более 92 часов, из которых примерно 50-70 часов заняло именно построение этого мегаполиса.
Пост энтузиаста попался на глаза даже разработчику игры – Грегу Стыченю.
Боже, я поражен, – прокомментировал фотографии создатель проекта.
Пораженный работой геймера, Стычень пообещал продолжить работу над оптимизацией игры, чтобы другие поклонники его детища могли строить собственные масштабные города и превзойти поселение Busy-Shallot.