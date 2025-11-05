Лучший в 16 лет: подросток получил самый высокий рейтинг в Counter-Strike 2

В мире соревновательного Counter-Strike 2 появилось новое имя, которое уже вошло в историю. 16-летний игрок удивил все киберспортивное сообщество, достигнув вершины на популярной платформе FACEIT. Этот юноша не просто победил в нескольких матчах, а установил абсолютный рекорд, который до сих пор считался недостижимым.

Что известно о новом рекордсмене?

Речь идет о Лиаме "MaiL09" Тюгеле, 16-летнего игрока в Counter-Strike 2, которому удалось достичь самого высокого рейтинга ELO за всю историю существования платформы FACEIT. Это достижение ставит его в один ряд с легендами киберспорта, хотя его профессиональная карьера фактически только начинается, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Что такое FACEIT?

FACEIT – это международная киберспортивная платформа, созданная в Лондоне в 2012 году, предназначена для организации соревновательных игр, турниров и лиг во многих популярных дисциплинах, таких как Counter-Strike 2, League of Legends, Dota 2, Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege и других.

FACEIT, как одна из ведущих сторонних платформ для соревновательных игр, обеспечивает игрокам:

Самостоятельный выбор противников для матчей вне обычного игрового рейтинга Valve.

Возможность участвовать в соревнованиях, турнирах различного формата – от любительского уровня до профессиональной лиги Pro League.

Создание и развитие собственной киберспортивной команды, сообщества, или бизнес-страницы для проведения автономных турниров.

Что такое ELO?

Рейтинг ELO является ключевым показателем мастерства игрока. Это цифровой показатель, который отображает на платформе уровень умений в игре, основываясь на результатах в соревновательных матчах. Система ELO на FACEIT является математической моделью, которая оценивает относительную силу игроков, подобно тому, как это делается в шахматах или других стратегических играх.

Как работает рейтинг ELO:

Начальный ELO игрока устанавливается после регистрации и прохождения калибровочных игр.

После каждого матча ELO меняется в зависимости от победы или поражения, а также от силы соперников.

Как правило, за победу игрок получает примерно +20 – 30 пунктов, а за поражение – теряет такое же количество.

Высшая разница в силе команд влияет на количество полученных или потерянных очков: победа над более сильной командой приносит больше ELO, поражение от более слабой – большие потери.

Достижение определенного порога ELO позволяет перейти на новый уровень, а топ-1000 игроков в каждом регионе получают статус Challenger.

Для чего же нужен рейтинг ELO Он указывает на реальный игровой уровень игрока, обеспечивает честный подбор соперников, позволяет отслеживать прогресс и достигать новых киберспортивных целей, а также является основой для участия в профессиональных и региональных турнирах на платформе.

Покорение вершины рейтинга в столь юном возрасте свидетельствует об исключительном таланте и настойчивости. Высокий рейтинг на платформе открывает двери в профессиональные команды и крупные турниры. Достижение Тюгеля привлекло внимание не только обычных игроков, но и аналитиков и ведущих киберспортивных организаций мира. Его способность демонстрировать стабильно высокий уровень игры против опытных оппонентов поражает.

Предыдущие рекордсмены ELO на FACEIT были уже известными профессионалами, что делает успех 16-летнего начинающего игрока еще более феноменальным.

Пока неизвестно, получал ли Лиам Тюгель предложения от больших команд, но после такого громкого рекорда это лишь вопрос времени. Его история является ярким примером того, как молодые таланты могут менять ландшафт современного киберспорта.

