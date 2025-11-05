Найкращий у 16 років: підліток отримав найвищий рейтинг у Counter-Strike 2
- Ліам "MaiL09" Тюгель, 16-річний гравець у Counter-Strike 2, досяг найвищого рейтингу ELO за всю історію платформи FACEIT.
- FACEIT є міжнародною платформою для організації змагальних ігор, де рейтинг ELO вказує на рівень майстерності гравця.
У світі змагального Counter-Strike 2 з'явилося нове ім'я, яке вже увійшло в історію. 16-річний гравець здивував усю кіберспортивну спільноту, досягнувши вершини на популярній платформі FACEIT. Цей юнак не просто переміг у кількох матчах, а встановив абсолютний рекорд, який досі вважався недосяжним.
Що відомо про нового рекордсмена?
Мова йде про Ліама "MaiL09" Тюгеля, 16-річного гравця в Counter-Strike 2, якому вдалося досягти найвищого рейтингу ELO за всю історію існування платформи FACEIT. Це досягнення ставить його в один ряд із легендами кіберспорту, хоча його професійна кар'єра фактично тільки починається, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.
Що таке FACEIT?
FACEIT – це міжнародна кіберспортивна платформа, створена у Лондоні у 2012 році, призначена для організації змагальних ігор, турнірів і ліг у багатьох популярних дисциплінах, таких як Counter-Strike 2, League of Legends, Dota 2, Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege та інших.
FACEIT, як одна з провідних сторонніх платформ для змагальних ігор, забезпечує гравцям:
- Самостійний вибір супротивників для матчів поза звичайним ігровим рейтингом Valve.
- Можливість брати участь у змаганнях, турнірах різного формату – від аматорського рівня до професійної ліги Pro League.
- Створення та розвиток власної кіберспортивної команди, спільноти, або бізнес-сторінки для проведення автономних турнірів.
Що таке ELO?
Рейтинг ELO є ключовим показником майстерності гравця. Це цифровий показник, який відображає на платформі рівень умінь у грі, базуючись на результатах у змагальних матчах. Система ELO на FACEIT є математичною моделлю, яка оцінює відносну силу гравців, подібно до того, як це робиться у шахах або інших стратегічних іграх.
Як працює рейтинг ELO:
- Початковий ELO гравця встановлюється після реєстрації та проходження калібрувальних ігор.
- Після кожного матчу ELO змінюється залежно від перемоги або поразки, а також від сили суперників.
- Як правило, за перемогу гравець отримує приблизно +20 – 30 пунктів, а за поразку – втрачає таку ж кількість.
- Вища різниця у силі команд впливає на кількість отриманих або втрачених очок: перемога над сильнішою командою приносить більше ELO, поразка від слабшої – більші втрати.
- Досягнення певного порогу ELO дозволяє перейти на новий рівень, а топ-1000 гравців у кожному регіоні отримують статус Challenger.
Для чого ж потрібен рейтинг ELO? Він вказує на реальний ігровий рівень гравця, забезпечує чесний підбір суперників, дозволяє відслідковувати прогрес і досягати нових кіберспортивних цілей, а також є основою для участі у професійних та регіональних турнірах на платформі.
Підкорення вершини рейтингу в настільки юному віці свідчить про винятковий талант і наполегливість. Високий рейтинг на платформі відкриває двері до професійних команд та великих турнірів. Досягнення Тюгеля привернуло увагу не тільки звичайних гравців, але й аналітиків та провідних кіберспортивних організацій світу. Його здатність демонструвати стабільно високий рівень гри проти досвідчених опонентів вражає.
Попередні рекордсмени ELO на FACEIT були вже відомими професіоналами, що робить успіх 16-річного початківця ще більш феноменальним.
Поки що невідомо, чи отримував Ліам Тюгель пропозиції від великих команд, але після такого гучного рекорду це лише питання часу. Його історія є яскравим прикладом того, як молоді таланти можуть змінювати ландшафт сучасного кіберспорту.
