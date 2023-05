Santa Monica Studio, вероятно, начала работу над продолжением God of War – что на это указывает

Внимательные геймеры заметили деталь, указывающую на то, что разработчики из Santa Monica Studio могли приступить к работе над продолжением хитовой God of War. Подробности – в материале.

God of War Ragnarok – это игра ААА, с огромным количеством деталей и секретов, даже процесс получения "настоящей" концовки требует, чтобы игроки были внимательными.

В некоторых местах игра, кажется, даже намекает на потенциальное продолжение, но все эти догадки разбиваются о молчание разработчиков, хотя некоторые актеры проекта иногда и могут болтнуть лишнего.

Популярная теория состоит в том, что сиквел точно планируется, и его события будут происходить в Древнем Египте.

Похоже, она может получить подтверждение, ведь Santa Monica Studio опубликовали объявления об очень интересной вакансии в их студии. Сейчас разработчики ищут "старшего дизайнера боевой системы", отвечающего за "напарников".

Как эта вакансия касается именно God of War? Дело в том, что одно из требований к вакансии утверждает, что претендент: "Должен знать God of War (2018) и God of War Ragnarök (2022) и уметь подробно говорить о боевых системах, механике и врагах".

Именно эта деталь посеяла в сердцах фанатов Кратоса надежду на новую часть игры.

Однако при этом следует отметить, что, кроме того, подобная вакансия может означать немало вещей: разработку спин-оффа, DLC или даже просто новой игры с похожими механиками.

Как и всегда в ситуации со слухами, поклонникам God of War остается только ждать официальных новостей от Santa Monica Studio.