Сообщается, что один из ключевых актеров God of War: Ragnarök намекнул поклонникам, что они еще увидят его персонажа.

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На выставке PAX East 2023 одним из спикеров стал Бен Прендергаст. Утверждается, что во время общения актер рассказывал о своей роли скандинавского бога Тюра в игре от SONY и даже заверил фанатов, что его персонаж может вернуться на экраны.

И я скажу вот что – это не в последний раз, когда вы видели Тюра, – сказал Прендергаст.

Почитатели франшизы сразу начали строить предположения, что же могли означать эти слова артиста.

В частности, речь могла идти о предстоящем телесериале God of War, над которым начали совместную работу Amazon Studios и Sony Pictures Television в сотрудничестве с PlayStation Productions.

Трейлер игры God of War: Ragnarök – видео

Также существует вариант, что актер имел в виду возможное дополнение для God of War: Ragnarök. Наконец, остается и самый фантастический вариант – прямое продолжение игры.

Геймеры в сети сразу вспомнили египетские татуировки на руке Тюра и предположили, что нас может ждать новая глава похождений могущественных богов, на этот раз в рамках путешествия в царство пирамид и фараонов.

Что из этого окажется правдой, покажет только время.